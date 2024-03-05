“مش هتشتريها من بره أبداً” طريقة عمل السوبيا في المنزل زي المحلات بأقل تكلفة في رمضان

مع كل موسم رمضاني يقوم الشعب المصري بممارسة طقوسه وإعداد ألذ وأطيب الأكلات والمشروبات، ولعل الجميع يبحث الآن عن طريقة عمل السوبيا في المنزل مثل المحلات، فهي من العادات الخالدة التي يحرص المواطنين على القيام بها فهي بمثابة آثر تاريخي لإتباع تاريخ أجدادهم، حيث تعود المشروبات المصرية المشهورة إلى تاريخ طويل الأمد مثل السوبيا، لقمة القاضي، أم علي وغيرها من الأكلات والمشروبات التي لا يمكن الاستغناء عنها خلال تقديم موائد شهر رمضان، وإليكم الطريقة بالتفصيل.

طريقة عمل السوبيا في المنزل

تتميز طريقة عمل السوبيا في المنزل بأنها تعد من المشروبات الأكثر سهولة في تحضيرها لذا تتطرق السيدات إلى التساؤل حول كيفية إعدادها، كما أيضًا لمذاقه الرائع فهو يعد من العصائر الرمضانية التي تنال طلبًا غير مسبوق في الأسواق المصرية والمعارض الرمضانية التي أطلقتها الدولة المصرية، ينبغي التعرف على مقادير تحضير مشروب السوبيا في الخطوات التالية:

نصف لتر من اللبن “الحليب”. ربع كوب سكر بودرة. 5 معالق من لبن البودرة. معلقة كبيرة فانيليا + 1/2 معلقة ماء ورد. معلقة كبيرة من جوز الهند.

طريقة تحضير السوبيا في المنزل

بعد التعرف على المقادير المطلوبة نقدم لكم الآن طريقة تحضير السوبيا في المنزل مثل المحلات وبسعر رخبص جداً بدلًا من الشراء، كالآتي:-