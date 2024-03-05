مبروك للجميع.. تحميل pdf اسماء نقل النفوس الوجبة 133 برقم الهوية عبر موقع وزاره الداخليه العراقيه

قامت وزارة الداخلية العراقية بالإعلان عن اسماء نقل النفوس الوجبة 133 والتي بدورها شملت عدد كبير من المواطنين العراقيين الذين يرغبون في تعديل بياناتهم بشكل إلكتروني، وتعتبر هذه الخدمة جزء من مجهودات الحكومة المستمرة للتيسير على المواطنين، لذلك أطلقت الحكومة رابط إلكتروني ليتمكن كل مواطن من الاستعلام عن الكشوفات المدرجة بأسماء المقبولين بهذه الوجبة، دون الحاجة إلى التوجه إلى أي مقرات أو مؤسسات حكومية وتجنب الزحام الذي يحدث في هذه الأماكن نتيجة تكدس المواطنين، وفي هذه السطور التالية سوف نتعرف على أسماء نقل النفوس مع توفير رابط الاستعلام والوثائق المطلوبة للتقديم في الوجبة القادمة.

اسماء نقل النفوس الوجبة 133

أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري بأن عملية الاستعلام عن اسماء نقل النفوس الوجبة 133 سوف تكون بسيطة للغاية، وذلك عبر عدة خطوات يقوم بها المستعلم من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وهذه الخطوات نوضحها في الآتي:

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية ، أو الدخول إلى موقع بوابة المواطن الإلكترونية.

كتابة الاسم ورقم الهوية الوطنية.

اختيار الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

قم بتحديد المحافظة.

اضغط على بحث.

سوف تظهر جميع أسماء نقل النفوس في كشوفات pdf.

الوثائق المطلوبة للتقديم في خدمة نقل النفوس

أوضحت الحكومة العراقية عن الأوراق والوثائق المطلوبة ليتمكن المواطن من الاستفادة من خدمة نقل النفوس في الوجبة الجديدة، وهذه الوثائق تتمثل في النقاط التالية: