من هُنـــا .. رابط التسجيل في منحة تونس 300 دينار 2024 عبر موقع وزارة التشؤون الاجتماعية

تعاونت كل من وزارة الشئون الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي بتوفير دعم مالي تصل قيمته إلى 300 دينار تونسي، تمنح من أجل مساعدة المواطن التونسي المحتاج على توفير محتاجات الحياة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تؤثر بشكل سلبي على جميع الدول العربية وحتى الأجنبية، لذلك أوضحت الحكومة طريقة التسجيل الصحيحة والشروط التي يجب أن تتوفر في الفئات المستهدفة.

التسجيل في منحة تونس 300 دينار 2024

تتمثل طريقة التقديم للاستفادة من هذه المنحة في الآتي:

التوجه إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية الإلكتروني من هنا.

الموقع سوف يطلب بيانات من أجل تسجيل الدخول.

من بعد ذلك يتم الضغط على الخيار الخاص بمنحة تونس 300 دينار.

ظهور الاستمارة الإلكترونية.

كتابة المطلوب في المربعات الفارغة.

إرفاق المستندات المطلوبة.

الضغط على كلمة التالي ومن ثم النقر على كلمة إرسال الطلب.

متطلبات استحقاق منحة 300 دينار تونسي

على الرغم من أن هذه المنحة وضعت في الأساس من أجل التسهيل والتيسير على المواطن المحتاج، إلا أن هناك لائحة بالشروط التي يجب أن تتوفر لكي يكون الشخص مستحق لها، وتتمثل هذه المتطلبات في الآتي: