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من هُنـــا .. رابط التسجيل في منحة تونس 300 دينار 2024 عبر موقع وزارة التشؤون الاجتماعية
تعاونت كل من وزارة الشئون الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي بتوفير دعم مالي تصل قيمته إلى 300 دينار تونسي، تمنح من أجل مساعدة المواطن التونسي المحتاج على توفير محتاجات الحياة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تؤثر بشكل سلبي على جميع الدول العربية وحتى الأجنبية، لذلك أوضحت الحكومة طريقة التسجيل الصحيحة والشروط التي يجب أن تتوفر في الفئات المستهدفة.
التسجيل في منحة تونس 300 دينار 2024
تتمثل طريقة التقديم للاستفادة من هذه المنحة في الآتي:
- التوجه إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية الإلكتروني من هنا.
- الموقع سوف يطلب بيانات من أجل تسجيل الدخول.
- من بعد ذلك يتم الضغط على الخيار الخاص بمنحة تونس 300 دينار.
- ظهور الاستمارة الإلكترونية.
- كتابة المطلوب في المربعات الفارغة.
- إرفاق المستندات المطلوبة.
- الضغط على كلمة التالي ومن ثم النقر على كلمة إرسال الطلب.
متطلبات استحقاق منحة 300 دينار تونسي
على الرغم من أن هذه المنحة وضعت في الأساس من أجل التسهيل والتيسير على المواطن المحتاج، إلا أن هناك لائحة بالشروط التي يجب أن تتوفر لكي يكون الشخص مستحق لها، وتتمثل هذه المتطلبات في الآتي:
- الدعم متاح للمواطن التونسي فقط.
- ألا يتخطى العمر حاجز 35 عام.
- كذلك أن من ضمن الشروط أنه لا بد من عدم امتلاك دخل شهري ثابت.
- كما انه لا بد من التواجد بصفة دائمة في تونس إلى حد الإقامة.
- هذا بجانب أنه لا بد من عدم امتلاك عمل ثابت وفي حالة ترك العمل يشترط مرور 6 أشهر عن تركه لوظيفته قبل التقدم بطلب.