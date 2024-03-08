بسهولة سجل دلوقتي .. طريقة التسجيل في التجنيد الإجباري بالمغرب عبر موقع إحصاء الخدمة العسكرية

وزارة الداخلية التابعة إلى حكومة المغرب أعلنت أنها تن فتح باب التسجيل للتجنيد الإجباري، خاصة لأنها أعلنت أن باب التسجيل سوف يظل مفتوح من يوم 1 مارس ويتم غلقه وعدم تلقي أي طلبات بانتهاء دوام 29 أبريل لعام 2024، الجدير بالذكر أنه من وقت إعلان فتح باب التسجيل و هناك تزاحم على محركات البحث بخصوص معرفة كيفية التقدم بطلب للتجنيد الإجباري، وكذلك الشروط ومتطلبات قبول الطلبات.

التسجيل في التجنيد الإجباري بالمغرب

لمن يرغب في التقدم والالتحاق بجيش دولة المغرب، هناك خطوات يجب عليه أن يلتزم بها، وتتمثل الخطوات في الآتي:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية من هنا.

اختيار الأيقونة الخاصة باستمارة الإحصاء.

القيام بإدخال البيانات والتي من خلالها يتم إثبات أن المتقدم قد تمت دعوته بالفعل إلى أداء الخدمة.

في حالة كان المتقدم مدعو فإنه سوف يظهر اسمه ومن ثم البيانات الخاصة به.

كل ما يتطلبه الأمر هو القيام بالتصديق على البيانات التي توجد والضغط على إرسال الطلب.

متطلبات التسجيل في التجنيد الإجباري

هناك متطلبات وشروط يجب أن تتوفر لمن يرغب في قبول طلب التجنيد الخاص به تم تحديدها من قبل الحكومة المغربية، وتتمثل في الآتي: