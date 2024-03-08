من هُنــا .. رابط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2024 عبر الوكالة الوطنية للتشغيل

الخدمات التي تقدمها حكومة الجزائر إلى شعبها متنوعة ومتعددة وذلك لكي تغطي جميع الجوانب، ومن هذه الجهود أن الحكومة تقدم دعم البطالة وذلك للشباب الذي لا يعمل والأسر التي لا يوجد لها دخل شهري ثابت، الجدير بالذكر أن الدعم يمنح لمن تتوفر به المعايير والشروط المحددة من قبل الحكومة، وذلك لكي تضمن الدولة أن الدعم يصل إلى الفئات الاشد والأكثر احتياجًا من الشعب الجزائري.

التسجيل في منحة البطالة في الجزائر

الوكالة الوطنية للتشغيل الجهة المسؤولة عن دعم منحة البطالة أشارت إلى أن الدعم يتم التسجيل والتقدم له بشكل إلكتروني، وتتمثل خطوات التسجيل في الآتي:

موقع الوكالة الوطنية للتشغيل من هنا يتم التوجه إليه.

اختيار أيقونة تسجيل الدخول.

من ضمن البرامج التي تظهر على الصفحة الرئيسية للموقع يتم اختيار الخاصة بـ منحة البطالة.

ظهور النموذج أمام المستخدم.

يتم كتابة المكلوب في النموذج.

في الخطوة السابقة يراعى ألا يتم ترك اى خانة فارغة.

الضغط على كلمة التالي.

النقر على أيقونة إرفاق المستندات.

القيام برفع المستندات التي يطلبها الموقع.

مراجعة المستندات مرة ثانية.

الخطوة التالية الضغط على إرسال الطلب.

متطلبات استحقاق دعم البطالة

لضمان قبول طلب التسجيل هناك معايير حددتها الحكومة من تتوفر به فإنه يكون مستحق للحصول على هذا الدعم، وتتمثل المتطلبات في الآتي: