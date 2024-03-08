من هُنـــا .. رابط التسجيل في سكنات الترقوي الحر 2024 LPA في الجزائر والشروط المطلوبة

من المبادرات التي قامت حكومة الجزائر بإطلاقها مبادرة سكنات الترقوي الحر، والذي يتم من خلاله منح وحدة سكنية لمن لا يملك مسكن أو مأوى خاص به، وأن هذا الدعم يتم منحه وفقًا لعدد من اللوائح والمتطلبات التي قامت حكومة الجزائر بتحديدها، وذلك لكي تضمن أن الدعم يتم إيصاله إلى المستحقين والمستهدفين من الشعب الجزائري.

التسجيل في سكنات الترقوي الحر 2024 LPA

سكنات الترقوي من المبادرات الخاص ببرنامج سكني عدل الموجهة إلى فئات معينة من الشعب الجزائري، وتتمثل طريقة التسجيل في هذه المبادرة في الآتي:

وكالة عدل يوجد موقع إلكتروني خاص بها يتم التوجه إليه من هنا.

إدخال كل من أرقام بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم/ القيام كذلك بكتابة أرقام بطاقة الضمان الاجتماعي.

والضغط على كلمة التالى.

ظهور الاستمارة الخاصة بالدعم الإلكتروني.

القيام بكتابة المطلوب في المربعات المخصصة.

الضغط على كلمة التالي ورفع الأوراق في صورة ملفات pdf.

مراجعة المستندات والتأكد من أن عملية الرفع صحيحة.

الخطوة الأخيرة النقر على كلمة إرسال.

شروط الحصول على دعم سكنات الترقوي

لضمان أن المتقدم سوف يتم منحه الدعم عند التقدم بطلب، هناك متطلبات وشروط يجب أن تتوفر به وتتمثل هذه المعايير في الآتي: