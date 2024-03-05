ابني فريقك بنفسك.. تنزيل لعبة دريم ليج 2024 على الأندرويد والأيفون ” شوط الكورة كأنك في الملعب”

واحدة من ألعاب كرة القدم المميزة هي لعبة دريم ليج سوكر، حيث اللاعبين من دول العالم العربي وبالعالم كله يبحثون عن طريقة تنزيل لعبة دريم ليج 2024 على الأجهزة اللوحية، بحيث يستمعوا باللعبة وخصوصًا أن التعليق عليها باللغة العربية، ونوضح لكم طريقة التثبيت على آب ستور وجوجل بلاي، فضلًا تابعونا عبر “البديل”.

طريقة تنزيل لعبة دريم ليج 2024

لعبة دريم ليج سوكر أو DSL هي أحد ألعاب كرة القدم التي تم برمجتها بحيث تعمل على نظام الأندرويد ونظام الآ أو إس، حيث تم إطلاق اللعبة منذ عام 2016 ومن يومها وقد لاقت إقبال كبير من قبل المستخدمين، وهي متاحة للتحميل على النظامين من داخل جوجل بلاي وآب استور، حيث تنزل اللعبة بالخطوات التالية:

دريم ليج سكور جوجل بلاي

في بداية الأمر قم بفتح متجر “ جوجل بلاي ” على جهازك.

” على جهازك. في مربع البحث ابدأ في كتابة اسم اللعبة سواء بالعربي أو بالإنجليزي.

انقر على “تثبيت” وانتظر تحميل اللعبة على هاتفك.

دريم ليج سكور آب ستور

توجه لفتح متجر “ آب ستور ” على جهاز الأيفون الخاص بك.

” على جهاز الأيفون الخاص بك. داخل مربع البحث من أعلى اكتب اسم اللعبة.

انقر على زر “تنزيل” وبعدها ستُحمل اللعبة على جهازك.

معلومات عن لعبة دريم ليج سكور 2024

وضحنا لكم طريقة وخطوات تنزيل لعبة دريم ليج 2024، وبالنسبة للعبة، فيُقبل الكثيرون على تحميلها، وذلك لأن التعليق باللغة العربية، وبكل سهولة يمكن تكوين الفريق الخاص بك بنفسك وتدريبهم ثم إنشاء فريق أحلامك، ويوجد ست أقسام داخل اللعبة ويمكنك الاختيار فيما بينهم.