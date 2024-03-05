بعد التعديل… موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك في نهائي كأس مصر، وتقام المباراة في المملكة العربية السعودية على ملعب الأول بارك، ومن المتوقع أن يؤدي الفريقان مباراة كبيرة في ظل المستوى المميز الذي يقدمه الفريقان مؤخرًا، كان قد تم تحديد موعد المباراة يوم الجمعة 8 مارس 2024 في تمام الساعة السابعة مساءً ولكن تم تعديل الموعد قبل أيام قليلة، وفي هذا المقال سنوضح الموعد الجديد للمباراة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

كان قد تم تحديد موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر يوم الجمعة 8 من مارس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ولكن تم تعديل الموعد اليوم لتصبح المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

يتم بث مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر عبر قناة SCC 1 الرياضية السعودية وكذلك عبر قناة أون تايم سبورت، ويعلق على المباراة على القناة السعودية المعلق المصري الكبير مدحت شلبي.

تشكيل الأهلي المتوقع للمباراة

من المتوقع أن يبدأ مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

في خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية.

في الهجوم: حسين الشحات، موديست، بيرسي تاو.

التشكيل المتوقع للزمالك في المباراة

من المتوقع أن يبدأ جوميز المباراة بتشكيل مكون من: