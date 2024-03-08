من هُنـــا .. رابط التقديم على صندوق الإسكان بالعراق 2024 والشروط المطلوبة

وزارة الأعمار والإسكان التابعة إلى حكومة العراق قامت بالإعلان عن فتح باب تلقي الطلبات الحصول على دعم صندوق الإسكان العراقي، الأمر الذي جعل هناك اهتمام كبير بمعرفة الرابط الذي يتم من خلاله التقدم بطلب والتسجيل فضلًا عن رغبة الكثير منهم في معرفة للشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوفر لكي يكون الشخص مستحق للحصول على هذا الدعم ويتم قبول الطلب الخاص به.

التقديم على صندوق الإسكان بالعراق

عملية التقديم إلكترونية لذا هي سهلة وتتمثل الخطوات الخاصة بها في الآتي:

صندوق الإسكان العراقي يتم التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص به من هنا.

اختيار أيقونة التقديم والتسجيل في دعم صندوق الإسكان العراقي.

القيام بكتابة المطلوب في المكان المخصص دون ترك أى خانة فارغة.

مراجعة البيانات مرة ثانية

رفع الأوراق المطلوبة في صورة pdf.

الخطوة التالية القيام بالضغط على كلمة إرسال الطلب.

شروط التقديم على دعم الإسكان العراقي

لضمان قبول الطلب هناك متطلبات متى توفرت في المتقدم فإنه يكون مستحق للحصول على هذا الدعم، وتتمثل هذه المعايير في الآتي: