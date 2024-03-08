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من هُنـــا .. رابط التقديم على صندوق الإسكان بالعراق 2024 والشروط المطلوبة
وزارة الأعمار والإسكان التابعة إلى حكومة العراق قامت بالإعلان عن فتح باب تلقي الطلبات الحصول على دعم صندوق الإسكان العراقي، الأمر الذي جعل هناك اهتمام كبير بمعرفة الرابط الذي يتم من خلاله التقدم بطلب والتسجيل فضلًا عن رغبة الكثير منهم في معرفة للشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوفر لكي يكون الشخص مستحق للحصول على هذا الدعم ويتم قبول الطلب الخاص به.
التقديم على صندوق الإسكان بالعراق
عملية التقديم إلكترونية لذا هي سهلة وتتمثل الخطوات الخاصة بها في الآتي:
- صندوق الإسكان العراقي يتم التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص به من هنا.
- اختيار أيقونة التقديم والتسجيل في دعم صندوق الإسكان العراقي.
- القيام بكتابة المطلوب في المكان المخصص دون ترك أى خانة فارغة.
- مراجعة البيانات مرة ثانية
- رفع الأوراق المطلوبة في صورة pdf.
- الخطوة التالية القيام بالضغط على كلمة إرسال الطلب.
شروط التقديم على دعم الإسكان العراقي
لضمان قبول الطلب هناك متطلبات متى توفرت في المتقدم فإنه يكون مستحق للحصول على هذا الدعم، وتتمثل هذه المعايير في الآتي:
- يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
- هذا بجانب أن من ضمن الشروط أنه لا بد من إقامته تكون دائمة داخل العراق.
- هذا بجانب أنه لا بد من أن يكون بالغ.
- امتلاك وظيفة ويكون له دخل شهري ثابت.
- كما أنه لا بد من أن يكون قادر على سداد قيمة الأقساط لذلك يجب أن يقوم بتوفير المستندات الخاصة بقيمة الراتب الشهري، ويجب أن تكون معتمدة من جهة العمل الخاصة به.