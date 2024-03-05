يبحث عدد كبير من المهتمين بأسعر العملة عن سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024، حيث شهدت اسعار الريال السعودي انخفاضاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، ويسعى عدد كبير من المسافرين لأداء العمرة أو الحج التعرف على سعر الريال السعودي ومقارنته بالجنيه المصري، وهذا ما سوف نتحدث عنه خلال السطور المقبلة…..

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

أما عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5-3-2024 والتي بدأت تتزايد عنه عمليات البحث خلال الآونة الأخيرة، خاصة بعد صفقة رأس الحكمة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية ، ليسجل سعر الريال السعودي حوالي 12.02 جنيه مصري، للشراء و 11.09 للبيع، كما استقر سعر الريال السعودي في البك المركزي المصري ليسجل 8.255 جنيه للشراء، و 8.223 جنيه مصري للبيع، وإليكم سعر صرف الريال السعودي في البنوك المصرية.

سجل صرف 1 ريال سعودى 12.02 جنيه مصري.

وسجل سعر صرف 5 ريال سعودى 60.10 جنيه مصري

فيما سجل سعر صرف 5 ريال سعودى 60.10 جنيه مصري

كما سجل سعر صرف 10 ريال سعودى 120.20 جنيه مصري

25 ريال سعودى 300.50 جنيه مصري

50 ريال سعودى 601 جنيه مصري

100 ريال سعودى 1,202 جنيه مصري

150 ريال سعودى 1,803 جنيه مصري

200 ريال سعودى 2,404 جنيه مصري

صرف 250 ريال سعودى 3,005 جنيه مصري

صرف 300 ريال سعودى 3,606 جنيه مصري

صرف 500 ريال سعودى 6,010 جنيه مصري

يصرف 700 ريال سعودى 8,414 جنيه مصري

وأخيراً صرف 1000 ريال سعودى 12,020 جنيه مصري

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

فيما يبحث عدد كبير من المواطنين المهتمين بمتابعة أسعار العملات عن سعر الريال السعودي في السوق السوداء والذي جاء كالتالي: