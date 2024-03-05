هام وعاجل.. تحديد مواعيد عمل المخابز في رمضان 2024 وفق لوزارة التموين إعمل حسابك من دلوقتي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مواعيد عمل المخابز في رمضان 2024، والذي يقترب منا بخطى سريعة، حيث قامت الوزارة بتوجيه جميع المديريات الخاصة بها في جميع أنحاء البلاد بتحديد أوقات عمل المخابز خلال فترة رمضان؛ وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهات محددة اليوم الاثنين، تنظم سير العمل في المخابز البلدية ونقاط توزيع المواد التموينية والأنشطة التجارية الأخرى خلال شهر رمضان.

مواعيد عمل المخابز في رمضان 2024

قررت وزارة التموين تنظيم مواعيد عمل المخابز في شهر رمضان 2024 بهدف تسهيل الوصول إلى الخبز البلدي طوال اليوم للمواطنين؛ وفقًا لتوجيهات كل مديرية وتقديراتها للظروف المحلية، أعلن أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، في بيان أصدرته اليوم، الاثنين، أن الساعات المقررة لعمل المخابز البلدية ستكون من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً؛ ومع ذلك، سيتم استثناء بعض المخابز للعمل خلال الفترة المسائية حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وفقًا لخطة محددة من قبل المديرية المعنية وبناءً على طلبات المخابز المعنية.

توجيهات وزير التموين بشأن المخابز في رمضان

تتضمن توجيهات وزير التموين بشان المخابز في رمضان، إنشاء غرف عمليات مركزية في كل مديرية تموين، بالإضافة إلى غرف فرعية في الإدارات التموينية لمتابعة وتقييم الوضع التمويني؛ كما تم تكليف هذه الغرف بمتابعة ومعالجة شكاوى المواطنين وضمان سلامة وجودة المواد الغذائية المتوفرة.

بالإضافة إلى ذلك، شملت التوجيهات تشديد الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية، والتأكد من استلامها للدقيق التمويني من المطاحن المختصة، بالإضافة إلى التحقق من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان والأسعار المحددة.