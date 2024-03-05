رسميا الان.. تحديد موعد اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق لوزارة والتربية والتعليم
يتم التساؤل من قبل عدد كبير من الطلبة والطالبات بالصف الثالث الثانوي العام عن موعد اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، فلم يتبقى سوى وقت قليل وتنطلق تلك الامتحانات التي تحدد بعد ذلك مصير الطلاب في التحاقهم بالكليات التي يرغبون في دخلوها، وفيما يلي سنرفق لكم تفاصيل بدء تلك الامتحانات وجميع ما يخص جدول الثانوية العامة.
موعد اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024
أوضح وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي بشأن موعد اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، أنه قد تم اعتماد هذا الجدول رسميًا، وقد بين كذلك أن بداية الامتحانات سوف تكون في يوم الإثنين الذي سوف يكون العاشر من شهر يونيو القادم 2024 على أن يكون أول يوم في الامتحانات مادة التربية الوطنية وكذلك التربية الدينية، كما أن اليوم الذي سوف يكون موافق 12 من يونيو 2024 مادة الاقتصاد والإحصاء.
جدول امتحانات الشهادة الثانوية 2024
تابع الوزير حديثه وقال إن المواد الأساسية التي سوف يقوم الطلاب بالامتحان بها سوف يكون بداية من يوم السبت الذي سوف يكون موافق الثاني والعشرون من يوليو 2024، وقد جاء الجدول كما يلي:
- الثاني والعشرون من يوليو 2024، مادة اللغة العربية والإملاء.
- كما أنه في اليوم الخامس والعشرون من يونيو 2021 تكون مادة اللغة الأجنبية الثانية.
- كذلك أن يوم السبت الذي سوف يكون موافق التاسع والعشرون من يونيو 2024 سوف يمتحن الطلاب في مادة الفيزياء، وذلك بالنسبة للشعبة العلمية في حين أن طلاب الشعبة الأدبية سوف يقوموا بتأدية امتحان مادة التاريخ.
- كما أنه في بوم الثلاثاء الذي سوف يوافق الثاني من يوليو 2024 سيمتحن الطلبة والطلبات في مادة اللغة الأجنبية الأولى.
- كذلك في يوم السبت الذي سوف يوافق السادس من يوليو 2024 يكون امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية وامتحان ماده الجغرافيا للشعبة الأدبية.