موعد عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح الحلقة الثانية …. تردد قناة TRT 1

يبحث عدد كبير من محبي الدراما التركية عن موعد عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح الحلقة الثانية، الذي بدأت تتزايد عنه عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة ليتصدر قوائم البحث جوجل، لما فيه من أحداث شيقة قد تعرض للمرة الأولى في عمل تاريخي ضخم ، يهتم بعرض الأحداث والفتوحات التي قام بها السلطان محمد الفاتح والحروب التي خاضها خلال هذه الفترة.

موعد عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح الحلقة الثانية

تتكرر عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح الذي تم عرضه بداية من يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024،ويعرض المسلسل يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على قناة TRT التي يمكنكم استقبالها من خلال التردد التالي:

تردد قناة TRT1 على النايل سات

التردد: 11042.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة TRT1 على عرب سات

التردد: 12073.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

أبطال مسلسل محمد الفاتح الجديد 2024

ويشارك عدد كبير من نجوم وأبطال الدراما التركية في مسلسل السلطان محمد الفاتح ومن بينهم: