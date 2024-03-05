“هتبقا مصيبه سودا لو عملتها”.. 4 حالات توقف الدعم الخاص بتكافل وكرامة.. متجيش تعيط في الاخر وتقول محدش قال..!!

وافق مجلس الشيوخ اليوم، بإشراف المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتقديم الدعم النقدي، ويهدف القانون إلى توحيد التقديم للفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق أقصى استفادة للمستحقين من خلال تجميع الدعم النقدي في وعاء مالي موحد، وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون.

حالات وقف الدعم النقدي تكافل وكرامة في قانون الضمان الجديد

الحالة الأولى، تغيير الظروف المالية قد تتسبب الزيادة في الدخل الشهري للأسرة في وقف الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة، حيث يتم فحص الحالة المالية للأسرة بشكل دوري، وإذا تم اكتشاف أن الأسرة أصبحت تستطيع توفير نفقاتها بشكل كاف، فإنه يمكن أن يتم وقف الدعم النقدي لها.

الحالة الثانية، تغيير الحالة الاجتماعية قد يكون هناك تغيير في الحالة الاجتماعية للأسرة، مثل الزواج أو الحصول على وظيفة جديدة، مما يؤثر على الاحتياجات المالية للأسرة، وفي حالة تغير هذه الاحتياجات بشكل كبير، يمكن أن يتم وقف الدعم النقدي للأسرة.

الحالة الثالثة، عدم التزام الأسرة بالشروط يتم تحديد شروط ومعايير للحصول على الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة، وإذا لم تلتزم الأسرة بتلك الشروط بشكل كامل، مثل عدم ارسال الأطفال للمدارس أو انخراط الأفراد في برامج تأهيلية، يمكن أن يتم وقف الدعم النقدي لهم.

الحالة الرابعة، تغيير في الأحوال الصحية قد يحدث تغيير في الأحوال الصحية لأحد أفراد الأسرة، مما يؤدي الى تحسن في الحالة المالية للأسرة، وفي حالة تحسن الحالة الصحية للفرد بشكل كبير، يمكن أن يتم وقف الدعم النقدي للأسرة.

قانون الضمان الاجتماعي الجديد

بالنظر الى هذه الحالات التي تتسبب في وقف الدعم النقدي في برنامج تكافل وكرامة، يجب على الأسر المستفيدة من هذا البرنامج أن تلتزم بالشروط والمعايير المحددة، وأن تكون صادقة في تقديم المعلومات، لكي يستمر الدعم النقدي وفقا لاحتياجاتها الحقيقية.