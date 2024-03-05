بقيمة 800 دينار جزائري.. منحة المراة الماكثة في البيت 2024 في الجزائر minha.anem.dz وتلك معايير الاستحقاق

بحث مستمر من قِبل السيدات الجزائريات الآن عن ملف منحة المراة الماكثة في البيت وشروط الحصول عليها والأوراق المطلوبة للتقديم على تلك المنحة، والتي واحدة من المنح الحكومية التي تدعم السيدة الماكثة في البيت، وذلك لمساعدة السيدة على الاعتناء والاهتمام بأسرتها، ونوضح لكم الأوراق المطلوبة للحصول على المنحة 800 دينار جزائري، تابعوا معنا.

منحة المراة الماكثة في البيت الجزائر

الحكومة الجزائرية تُقدم منح كثيرة للمواطنين بالدولة، حيث منحة المتقاعدين ومنحة البطالة ومنحة السيدة الماكثة بالمنزل والتي ضمن منحة البطالة، ويتطلب من السيدة التقديم ببضعة أوراق فقط لضمان الحصول على مبلغ شهري بقيمة 800 دينار جزائري كمنحة لهن، وتأتي الأوراق المطلوبة للمنحة على هذا النحو:

2 صورة شمسية.

2 شهادة عائلية للشخص المتزوج.

شهادة للإقامة.

2 شهادة للميلاد وتكون أصلية.

شهادة لعدم الزواج مع صك بريدي.

نسخة لبطاقة التعريف.

شهادة لعدم الخضوع للضريبة.

شهادة تثبيت عدم الشعل.

رقم هاتف للسيدة الماكثة بالمنزل.

صورة من من بطاقة الشفاء.

شروط الحصول على منحة المراة الماكثة في البيت

التقديم يكون إلكترونيًا عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل، أو من أحد فروع الوكالة بالمحافظات الجزائرية، وبالنسبة للمنحة، فهي تُقدم للسيدة التي تتوافر بها عدد من الشروط، والتي تأتي الشروط والمعايير للحصول على المنحة على النحو التالي: