“مش لازم تروح المرور” طريقة ترخيص سيارة لأول مرة 2024 إليكم الشروط والاوراق المطلوبة

مع استهلال العام الجاري 2024، يبحث المواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن ترخيص سيارة لأول مرة 2024 دون الحاجة للذهاب إلى مقر إدارة المرور، لذلك قامت وزارة الداخلية بتوفير خدمات جديدة تساعد المواطن على استخراج تراخيص السيارة الجديدة، وهذه الخدمات تتضمن “الترخيص تحت البيت، الترخيص أونلاين عبر بوابة مصر من هنا، الترخيص من مقر الإدارة العامة للمرور”، حيث تهدف وزارة الداخلية بإطلاق العديد من الخدمات التي تسهل على الراغبين في إنهاء إجراءات التراخيص بصورة سهلة وبسيطة دون التوجه لوحدات المرور.

المستندات المطلوبة لترخيص سيارة لأول مرة 2024

من خلال موقع الإخباري البديل نوضح لكم كيفية ترخيص سيارة لأول مرة 2024 بالخطوات وما هي الأوراق والمستندات المطلوبة؟، المستندات المطلوبة لترخيص السيارة الجديدة في إدارة المرور 2024 على النحو التالي:

وثيقة التأمين الإجباري. صورة بطاقة الرقم القومي. سند بإثبات ملكية السيارة. تقرير من الفحص الفني للسيارة يثبت متانة وأمان السيارة. صورة لإثبات محل إقامة مالك السيارة. أصل الفاتورة الضريبية الصادرة من البائع. يجب تقديم مستند يثبت موافقة الهيئة التأمينية الصناعية في حالة إذا كانت السيارة التي تريد استخراج رخصة لها محلية الصنع. تقديم مستند ببيانات أصل الإفراج الجمركي موجه لهيئة تراخيص خاصة بالشخص في حاله اذا كانت السياره مستورده. أربع صور شخصية للشخص مالك السيارة مقاس 6 × 4. مستند يثبت استعلام أمني من هيئة البحث الجنائي.

خطوات ترخيص سياره لاول مره 2024

بعد طرح الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص سياره لاول مره 2024 وجمعها، يمكنك التوجه إلى وحدة المرور المختصة بالترخيص المركبات الجديدة والتابعة للمنطقة التي يقيم فيها مالك المركبة لمتابعة اجراءات استخراج رخصة القيادة وهذه الإجراءات تتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى قسم المرور التابع لمحل الإقامة.

ثم التوجه إلى نافذة إصدار ترخيص السيارة الجديدة.

يشترط أن تشترى المستندات المتعلقة بترخيص السيارة الجديدة من إدارة المرور.

قم بتقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص.

انتظر لحين استخراج رخصة المركبة بعد فحص وفرز البيانات الخاصة بمالك السيارة.

بالاضافة إلى انه يجب ان يتم ضمن خطوات اجراءات استخراج رخصة القيادة، يتم فحص السيارة من قبل مهندس مختص من قبل إدارة المرور الاختبار طفاية الحريق والتأكد من توافر حقيبه الاسعافات الاوليه والمثلث العاكس.