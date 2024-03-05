“اعرف قبل رمضان” ما هو حكم استخدام بخاخ الأنف في نهار رمضان.. الحكم الشرعي

حكم استخدام بخاخ الأنف في نهار رمضان؟، تزايد البحث عن إجابة سؤال حول حكم استخدام بخاخ الأنف في نهار رمضان بشكل كبير خاصة قبل أيام من بداية الشهر المبارك، حيث يشكل حيرة لدى المسلمين خاصةً المرضى الذين يعانون من مشاكل في التنفس والجيوب الأنفية لذا يتطرقون إلى أخذ بعض الأدوية المتعلقة بعلاج هذا الأمر للتخفيف من حد المعاناة والألم التي يشعرون بها، ولكن مع قرب شهر رمضان يتساءل المسلمين حول حكم استخدام البخاخة خلال فترة الصيام رغبةً في معرفة الحكم الشرعي حول هذا الشأن، وهذا ما سوف يتم إعلامكم به خلال هذا المقال فتابعونا.

حكم استخدام بخاخ الأنف في نهار رمضان

تطرق العلماء وأصحاب العلم الشرعي إلى الإجابة بشكل وافي بشأن حكم استخدام بخاخ الأنف في نهار رمضان، السؤال الذي يعاود في التكرار حيال قرب شهر رمضان من قبل المسلمين، فأجمع العلماء بأنه يجوز استخدام قطرة الأنف خلال فترة الصيام في حالة الضرورة الشديدة ولكن الحرص إلى عدم وصوله إلى المعدة من خلال الحلق، ويجب التنويه أن العلماء أبرمت على أنه في حالة لم يكن بالضرورة فأنه الأحوط أن يقوم بتأجيله لحين انتهاء فترة الصيام حتى يتجنب البلع عن طريق الخطأ، والله أعلم.

حكم استنشاق الدواء عن طريق الأنف أثناء الصيام

حدث جدلًا مؤخرًا بشأن مسألة حكم استخدام بخاخ الأنف في نهار رمضان، المسألة التي أخذت في التداول عبر منصات التواصل الاجتماعي لتحتل قائمة الصدارة بكونها أكثر الأسئلة التي تتردد باستمرار من قبل المسلمين، فقد حسم علماء الدين تلك المسألة بأنه إذا كان مريض الجيوب الأنفية يعاني من مشقة في الصيام نتيجة لاحتدام الألم أو عرضة تدهور حالته الصحية فإنه في هذه الحلة يجوز له الإفطار بشرط قضاء ما عليه في أيام آخر ولكن إذا لم يكن هناك مشكلة بشأن حالتك الصحية فيجب عليك أن تصوم شهر رمضان كاملًا ،والله أعلم.