“شغل ببدله وروقان من الاخر”.. وظائف خالية بالخط الثالث للمترو لعام 2024” بمرتب شهري يصل إلى 15 ألف جنية… الحق قدم بسرعه.!!

تم الإعلان عن فتح باب التسجيل للحصول على وظيفة في خط الثالث لمترو القاهرة لعام 2024، حيث تعتبر هذه الفرصة فرصة ذهبية للراغبين في العمل والتوظيف في هذا المجال، يعتبر المترو من وسائل النقل الرئيسية في القاهرة، حيث يتواجد عدد كبير من الركاب الذين يعتمدون على هذا الوسيلة يوميا للتنقل بين محطات المدينة.

وظائف خالية بالخط الثالث للمترو لعام 2024

تقدم هذه الوظيفة الفرصة للمتقدمين للحصول على مرتب شهري يبلغ 15 ألف جنيه رسميا، بالإضافة إلى مزايا مختلفة وفرص للترقية والتطوير الوظيفي، يشترط في المتقدمين أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية في تخصصات مختلفة وأن يكونوا قادرين على الالتزام بأوقات العمل وتحمل ضغط العمل في بعض الأحيان.

طريقة التقديم على وظائف الخط الثالث للمترو

يمكنك الآن تقديم طلب لأي وظيفة متاحة في الخط الثالث لشبكة المترو بسهولة عبر الإنترنت، اتبع الخطوات التالية

قم بزيارة الموقع الرسمي المخصص للتقديم على الوظائف عبر هذا الرابط المعلن عنه. أدخل اسمك ورقم هاتفك المحمول، وقم بتسجيل تاريخ ميلادك وإدخال البريد الإلكتروني الشخصي. حدد مؤهلاتك الدراسية وقم بتفصيل عنوانك، ذكرا المحافظة، المدينة، المنطقة، رقم الشارع، ورقم البناية. ذكر جميع الخبرات السابقة، بما في ذلك آخر شركة عملت فيها، مع توفير كل التفاصيل الضرورية لتعزيز فرصك في الحصول على الوظيفة المطلوبة. تأكد من تقديم معلومات دقيقة وشاملة لضمان نجاح طلبك.

افتتاح 5 محطات جديدة

والجدير بالذكر أن تعاونت وزارة النقل بنشاط مع الشركة الفرنسية، المكلفة بتشغيل الخط الثالث للمترو، للتجهيز لافتتاح حوالي 5 محطات جديدة، وتشمل هذه المحطات التوفيقية، وادي النيل، وجامعة الدول العربية، بولاق الدكرور، ومحطة جامعة القاهرة على الخط الثالث.