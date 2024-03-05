تصل قيمتها إلى 100 دينار… تعرف على موعد صرف المكرمة الملكية الأردنية 2024

الآن يمكنكم التعرف على موعد صرف المكرمة الملكية الأردنية الهاشمية 2024، والتي أقرها جلالة الملك عبد الله الثاني مؤخرا، ومن المقرر أن يتم صرفها في مستهل شهر رمضان المبارك، وتشمل جميع المواطنين من مستحقي الدعم النقدي، وكذا أصحاب الأجور المنخفضة في المملكة الأردنية، وتبلغ قيمة المكرمة 100 دينار أردني، تصرف وفقا للقرار لمن تنطبق عليهم كافة الشروط والتي أقرتها الحكومة الأردنية، والآن نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بموعد المكرمة الملكية الأردنية وكذا خطة آتي التسجيل والاشتراطات الخاصة بالتقديم.

تعرف على موعد صرف المكرمة الملكية الأردنية 2024

ضمن الدور الهام والحيوي والاجتماعي الذي تقوم المملكة الأردنية الهاشمية في مساعدة وتحقيق التكافل بين كافة الفئات وخاصة في مجال دعم محدودي الدخل بالأردن، فإنه سيتم صرف المكرمة الملكية لجميع المستحقين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عقب صدور التعليمات الملكية بصرفها حيث يتم تخصيص يوم في كل عاما لصرف المكرمة.

والآن نتعرف على خطوات التسجيل للحصول على المكرمة الملكية الأردنية

أولا يتعين على المتقدم تصفح موقع صندوق المعونة الوطنية.

ثم يتم تحديد خانة الدعم النقدي الموحد من الخيارات المتاحة.

يتم إدخال كافة البيانات الخاصة بالهوية الوطنية وكلمة المرور.

نقوم بعدها تحديد خانة المكرمة الملكية من القائمة ثم البدء في تسجيل البيانات.

ضرورة تقديم المستندات والأوراق المطلوبة منك بشكل صحيح.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يتم تأكيد الطلب فور الانتهاء من فحص البيانات والأوراق التي تم تقديمها.

حيث يتم الرد فور التأكد من صحة البيانات وعلى الفور يتم إصدار المبلغ إليك عقب إعلان صرفه.

شروط الحصول على منحة المكرمة الملكية الأردنية

هناك العديد من الشروط اللازمة للتقدم للحصول على المكرمة الملكية الأردنية والتي تتمثل فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم من محدودي الدخل، كما يجب أيضا على المتقدم للحصول على المكرمة أن يكون أردني الجنسية.

كما يجب ألا يكون لدى المتقدم سجل تجاري أو أي ممتلكات عقارية أو أراض.

كما يجب أيضا أن يكون مقيما في المملكة الأردنية ولم يسافر في آخر ثلاثة أشهر من تقديمه على المنحة.

يجب أن يكون المتقدم أو أسرته غير مستفيدين من أي برامج دعم أخرى…