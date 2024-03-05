ضحك للصبح على القط والفأ! نزل تردد قناة توم وجيري أطفال 2024 وسلي أطفالك

يعتبر قناة توم وجيري من أهم القنوات الفضائية التي لها دور كبير في نقل العديد من الأفلام الكرتونية المميزة، وكذلك المسلسلات التي يعشقها الصغار، إضافة إلى أنها حققت شهرة كبيرة في العديد من دول العالم العربي، ويرغب الكثير من المتابعين في استقبال التردد الجديد للقناة كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة توم وجيري أطفال 2024

يمكن معرفة التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال 2024 على القمر الصناعي النايل سات، وفقًا للمعلومات التالية:-

القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

بينما التردد فهو 12149.

استقطاب قناة توم وجيري فهو أفقي.

معدل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

تردد قناة توم وجيري أطفال 2024 عرب سات

كما يسهل القيام بالتعرف على التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال على العرب سات، وفقًا لما يلي: –

القمر الصناعي هو العرب سات.

التردد هو 11315.

استقطاب قناة توم وجيري هو أفقي.

معدل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

خطوات استقبال قناة توم وجيري أطفال

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة توم وجيري أطفال على العرب سات والنايل سات، وفقًا لما يلي: –