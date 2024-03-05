قائمة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 [السابعة] عموم المحافظات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، لا يمكن تناسي مدى أهمية اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 التي يتم الاستعلام عنها خلال تلك الفترة نظير ما تساهم به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتوفير ما يلزم للفئات المستحقة والفئات الفقيرة من الأسر المستهدفة حيال تأزم أوضاعها المعيشية والظروف الاجتماعية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لذا تبادر الدولة بإمداد تلك الفئات بالدعم الكافي واللازم لتمكين تلك الاسر من حياة كريمة آمنة، وأتت التساؤلات في إطار إعلان الوزارة لموعد صرف الدعم المخصص للوجبة السابعة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

أسهمت الدولة في إطلاق مبادرات غنية بالامتيازات مثل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 لمستحقيها لتلبية احتياجاتهم وتساوي طبقات المجتمع في الحقوق والدعم المتوفر لهم، وكانت وزارة العمل قد حددت مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على ذلك الدعم المادي للرجال والنساء من الأسر الأكثر فقراً على مستوى جميع المحافظات العراقية، وللتطلع للشروط الواجب استيفائها، فهي:-

حصول المتقدم على الهوية الوطنية العراقية والإقامة الدائمة في العراق.

ينبغي ألا يكون المتقدم كسر حاجز 60 عامًا.

امتلاك المواطن لحساب بنكي بأحد بنوك العراق.

ألا يكون المواطن المتقدم له أملاك أو أراضي أو أملاك باهظة الثمن.

قائمة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق

قبل ساعات من إعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 بالعراق لجميع المتقدمين على الدفعة السابعة فنوضح لكم الخطوات الصحيحة اللازم اتباعها لاستخراج كشوفات الاسماء، كالآتي: