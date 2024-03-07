كلها كـــام يوم وتاخد فلوسك!!.. بدء صرف مرتبات مارس 2024 لكل موظفين الدولة في هذا الموعد وفقًا لقرارات الوزارة

هل سيتم تبكير موعد صرف مرتبات مارس؟ يعتبر هذا السؤال ضمن أكثر الأسئلة المتداولة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي و المنصات البحثية، حيث يتم ذلك من قبل الموظفين وخاصة أن شهر مارس هو بداية شهر رمضان الكريم والأمر يتطلب وجود أموال تكفي لشراء مستلزمات هذا الشهر الفضيل، ومنها فإننا قررنا أن نعلمكم بتفاصيل موعد صرف المرتبات كذلك التأكد من أمر تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024.

مرتبات مارس

بعدما وجد الموظفون أن هناك الكثير من الأخبار التي تؤكد على كون مرتبات مارس سيتم تبكيرها والجميع يود التأكد من حقيقة هذا الخبر، وعلى الرغم من كونه خبرا سارا إلا أنه لا بد من التأكد من تفاصيله من قبل الجهات المعنية، ومنها فإننا وجدنا أن وزارة المالية قد أعلنت أنه لا صحة لما يتم تداوله بخصوص تبكير موعد صرف هذه المرتبات خلال شهر مارس.

ومن الجدير بالذكر أنه حتى الآن لم تصدر أي قرارات السلمية تؤكد على هذا الأمر، ومنها فإنه من المؤكد أن مرتبات شهر مارس سوف تصرف في الأيام المحددة لها بداية من يوم الخميس الموافق 21 من شهر مارس، وتستمر لمدة 5 أيام وصولا إلى يوم 27 من شهر مارس مع تطبيق الحد الأدنى للأجور والزيادة المتفق عليها.

مرتبات مارس بعد تطبيق الزيادة

بعدما أعطى السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إشارة البدء وسرعة تطبيق الزيادة الجديدة على المرتبات الخاصة بالموظفين وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تصل إلى 50%، وجدنا أن هناك الكثير من الموظفين يتساءلون حول الزيادة التي سوف يتم تطبيقها على مرتبات مارس، والتي جاءت على هذا النحو التالي: