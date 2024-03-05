كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 عموم المحافظات

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024،كشفت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن كشوفات جديدة للمستفيدين من برنامج الرعاية الإجتماعية، والذي يعد البرنامج الأشهر في العراق، والتي تسعى من خلاله الحكومة العراقية أن توفر حياة كريمة لعدد كبير من المواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

برنامج الرعاية الإجتماعية من أكثر وأشهر برامج الدعم في العراق، والتي يبحث عنه عدد كبير من المواطنين خاصة بعدما أعلنت وزارة العمل العراقية عن رفع اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024، تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وتجنب الازدحام والتكدس داخل المكاتب والهيئات الحكومية،وأشار وزير العمل إلى أن المواطن يمكنه الإستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق.

اختر برنامج الرعاية الاجتماعية .

ثم حدد الوجلة المراد الاستعلام عنها.

بعد ذلك ابحث على اسم المستفيد في الكشوفات.

في حالة العثور على اسم المستفيد فتأكد جيداً من تاريخ الميلاد.

أما في حالة انك لم تعثر على اسم المواطن فيجب الانتظار حتى يتم رفع باقي الكشوفات.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية 2024

وأكد وزير العمل العراقي أن الوزارة شددت على توافر عدد من الشروط في الراغبين للتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية، وهي: