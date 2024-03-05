رسالة وسؤال بتكسب مليون دولار.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 في العالم العربي

واحدة من أكبر المسابقات بالعالم العربي هي مسابقة الحلم، والتي هي من أكبر المسابقات التي تقدم جائزة كبيرة وقيمة قد تحول حياتك 360 درجة، ولهذا نجد الكثيرون يتساءلون عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم وما هي الأحكام والشروط الخاصة بالمسابقة، بحيث يمكن للمشترك الفوز بالجائزة الكُبرى، وعبر البديل نوضح لكم كل ما يخص مسابقة الحلم، فتابعوا معنا.

الاشتراك في مسابقة الحلم

مسابقة الحلم واحدة من أشهر المسابقات التي تقدمها قناة إم بي سي، حيث تقوم المسابقة بتقديم جوائز قيمة للغاية، حيث مالية مادية، وذلك بضغة زر واحدة فقط، حيث ينبغي الاتصال علي الرقم المخصص لبلدك أو إرسال رسالة بكلمة حلم وستكون من ضمن المرشحين للفوز بجائزة المليون جنيه، حيث كيفي الاشتراك تأتي على النحو التالي:

إرسال رسالة نصية مكتوب بها كلمة “حلم” أو كلمة “Dream” وذلك على رقم بلدك.

يمكن المشاركة من خلال الموقع الرسمي للمسابقة ومن ثم النقر على “انضم” أو “Join”.

يمكن تحميل تطبيق المسابقة والاشتراك عن طريق التطبيق.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

وضحنا لكم طرق الاشتراك في مسابقة الحلم، وبالنسبة للاشتراك، فيكون من خلال إرسال الرسالة أو التواصل من خلال الموقع أو التطبيق الرسمي للمسابقة، ومن بعدها تقوم بالإجابة على السؤال الخاص بالمسابقة وانتظر قد تكون الفائز بالجائزة الكبرى “مليون دولار”.

علمًا بأنك من خلال التطبيق يمكن التأكد من مدى رصيدك للفوز بالمسابقة، ومع إرسال المزيد من الرسائل والإجابة على الأسئلة، تزيد فرصتك في الفوز، والتطبيق مجاني دون أي رسوم.