《 100 كمان!》هل يوجد زيادة على التموين في رمضان !! + اسعار الزيت والسكر الجديدة

قطاع كبير من المواطنين يبحثون عن الإجابة على سؤال هل يوجد زيادة على التموين؟، لا سيما أننا في الفترة الأخيرة اعتدنا على وجود الكثير من الأخبار المضللة التي لا أساس لها من الصحة والتي يتم ترديدها وتداولها بين المواطنين بشكل سريع جدا، بالإضافة إلى أنه مع اقتراب شهر رمضان الكريم يرغب المواطن صاحب الحق في الدعم التمويني في الحصول على كم سلع غذائية أكبر، وإن كان هذا الخبر صحيح فإن الزيادة ستساعد المواطنين في رمضان.

هل يوجد زيادة على التموين

لقد تيقن قطاع كبير من المواطنين المصريين أن وزارة التموين والتجارة الداخلية هي الحامي لمن لا يجد معظم السلع الغذائية، والتي شاهدناها في الفترة الماضية مع قلة وجود السكر لذلك قرر أصحاب الدعم التمويني والمستفيدين منه التأكد من حقيقة الأخبار التي يتم تداولها تحت عنوان زيادة جديدة على التموين، الأمر الذي أدى لرغبة الكثير في التعرف حول هل يوجد زيادة على التموين حقا.

ومنها وجدنا أن الدكتور أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أكد على أن ما يتم تداوله من تطبيق زيادة لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوصه، حيث إنه سوف تتم دراسة الموازنة العامة قبل تطبيق مثل هذا القرار وعلى جميع المواطنين أن يعرفوا أن نصيبهم من الدعم التمويني كما هو متعارف عليه دون زيادة.

قائمة أسعار السلع التموينية مارس 2024

إذا كنت تبحث عزيزي المواطن عن أسعار السلع التموينية المقرر صرفها طوال شهر مارس 2024 فهذا يعني أنه لا بد من معرفة أن الإجابة على سؤال هل يوجد زيادة على التموين هي النفي، وإليكم قائمة أسعار السلع التموينية التالية: