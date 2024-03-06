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GRAND THEFT AUTO 6 LEAKS|..تجربة التحديث الجديد من لعبة جراند ثيفت أوتو GTA

علاء محمدمنذ ساعتين
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GRAND THEFT AUTO 6 LEAKS
GRAND THEFT AUTO 6 LEAKS

GRAND THEFT AUTO 6 LEAKS تم الإعلان عنها وهو ما جعل العديد من محبيها يبحثون عنها من أجل تحميلها على هواتفهم والاستمتاع بلعبها؛ وهذا بعدما كشفت التطورات والتحديثات التي تغيرت بتلك النسخة؛ فقد أوضحت الشركة أنه قد تغير عدد كبير من الجرافيك وتم تزويد بعض الشخصيات والموسيقى داخل اللعبة، وسنوضح لك هنا كيفية تحميل اللعبة ومميزاتها.

GRAND THEFT AUTO 6 LEAKS

يمكنك الآن تحميل والاستمتاع بلعبها باتباع الخطوات التالية:

  • ادخل على أي متصفح انترنت تفضله في جهازك الهاتف.
  • ادخل إلى الموقع الخاص بروك ستار.
  • أنشئ حسابًا جديدًا لك بالموقع في حالة أنه ليس لديك حساب عليه.
  • ادخل للقائمة الموجودة بالناحية اليمنى من الموقع.
  • اكتب اسم GTA 6.
  • محدد بعدها نوع الهاتف المستخدم من أجل تحميل اللعبة سواء أندرويد، آيفون، جهاز كمبيوتر شخصي.
  • انقر فوق الايقونة المكتوب عليها شراء الآن.
  • بعد أن تنتهي عملية الشراء قم بالدفع.
  • سيظهر أمامك بعدها الرابط المخصص لتحميل اللعبة.
  • عليك أن تنتظر بعض الوقت إلى أن يتم استكمال تحميلها.
  • انقر بعدها فوق تثبيت اللعبة بجهاز الهاتف حى يتم فتحها ولعبها.
GRAND THEFT AUTO 6 LEAKS
GRAND THEFT AUTO 6 LEAKS

مميزات GRAND THEFT AUTO 6 LEAKS

تتمتع لعبة جاتا بالكثير من المميزات الحديثة والمتطورة، ومن ضمن هذه المميزات ما يلي:

مميزات GRAND THEFT AUTO 6 LEAKS
مميزات GRAND THEFT AUTO 6 LEAKS
  • لا يوجد اعلانات في النسخة الجديدة للعبة.
  • هناك العديد من الشخصيات الجديدة في اللعبة.
  • تم إضافة عدد من المسارات الحديثة والتي تستطيع اللاعب أن يختار من بينها حسب ما يريده.
  • بساطة وسهولة اللعبة بشكل أكبر من السابق.
  • يستطيع اللاعب أن يقوم بتحديد جنسية الشخصية الراغب بها من أجل اللعب.
  • يتوفر الكثير من الجوائز والهدايا عند إتمام المهمات.
  • تم إضافة مغامرات كثيرة مثيرة للاهتمام.
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علاء محمدمنذ ساعتين
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