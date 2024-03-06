GRAND THEFT AUTO 6 LEAKS|..تجربة التحديث الجديد من لعبة جراند ثيفت أوتو GTA

GRAND THEFT AUTO 6 LEAKS تم الإعلان عنها وهو ما جعل العديد من محبيها يبحثون عنها من أجل تحميلها على هواتفهم والاستمتاع بلعبها؛ وهذا بعدما كشفت التطورات والتحديثات التي تغيرت بتلك النسخة؛ فقد أوضحت الشركة أنه قد تغير عدد كبير من الجرافيك وتم تزويد بعض الشخصيات والموسيقى داخل اللعبة، وسنوضح لك هنا كيفية تحميل اللعبة ومميزاتها.

GRAND THEFT AUTO 6 LEAKS

يمكنك الآن تحميل والاستمتاع بلعبها باتباع الخطوات التالية:

ادخل على أي متصفح انترنت تفضله في جهازك الهاتف.

ادخل إلى الموقع الخاص بروك ستار.

أنشئ حسابًا جديدًا لك بالموقع في حالة أنه ليس لديك حساب عليه.

ادخل للقائمة الموجودة بالناحية اليمنى من الموقع.

اكتب اسم GTA 6.

محدد بعدها نوع الهاتف المستخدم من أجل تحميل اللعبة سواء أندرويد، آيفون، جهاز كمبيوتر شخصي.

انقر فوق الايقونة المكتوب عليها شراء الآن.

بعد أن تنتهي عملية الشراء قم بالدفع.

سيظهر أمامك بعدها الرابط المخصص لتحميل اللعبة.

عليك أن تنتظر بعض الوقت إلى أن يتم استكمال تحميلها.

انقر بعدها فوق تثبيت اللعبة بجهاز الهاتف حى يتم فتحها ولعبها.

مميزات GRAND THEFT AUTO 6 LEAKS

تتمتع لعبة جاتا بالكثير من المميزات الحديثة والمتطورة، ومن ضمن هذه المميزات ما يلي: