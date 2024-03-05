” الأخضر بقي الأرض ” هبوط لأسعار الدولار في السوق السوداء.. أعرف الدولار بكام اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 في مصر

شهدت الأسواق المصرية تراجع كبير لأسعار الدولار في السوق السوداء خصوصا بعد وصوله الى أعلى معدلات له في السوق المصري وقد نتج هذا الانهيار بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة ومحاولة الحكومة جاهدة لضبط الأسواق والسيطرة على السوق السوداء واليوم سنتعرف معا على اسعار الدولار اليوم الثلاثاء الثالث من مارس في السطور القادمة فتابعونا.

هبوط غير مسبوق في أسعار الدولار في السوق السوداء

منذ منتصف شهر يناير حتى شهر فبراير فقد سجل فيها الدولار ارتفاعات غير مسبوقة في السوق المصري حيث وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 75 جنيها مقابل انخفاض حاد في الجنيه المصري.

وسرعان ما تحولت الأوضاع وشهد الدولار هبوطا حادا بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة ليصل إلى أدنى مستوياته منذ بدء عام 2024.

أسعار الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 2024

تشهد السوق السوداء تذبذب في أسعار العملات وخصوصا في أسعار الدولار الذي شهد انخفاضا ملحوظا بالمقارنة بالفترة من منتصف شهر يناير إلى نهاية شهر فبراير 2024.

ويسجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 2024 في حركة البيع 43.90 جنيه بينما سجل الدولار في حركة الشراء حوالي 43.40 جنيه.

أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 2024

مازالت أسعار الدولار في البنوك المصرية تشهد استقرارا واضحا سواء في عمليات البيع أو الشراء حيث جاء سعر بيع الدولار في البنك المركزي المصري 30.96 جنيهاً.

بينما جاء سعر شراء الدولار في البنك المركزي 30.83 جنيها، وتتعامل البنوك بنفس الأسعار والتي قد تزداد أو تقل بشكل قليل.

أسباب نزول سعر الدولار في السوق السوداء