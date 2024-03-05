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” الأخضر بقي الأرض ” هبوط لأسعار الدولار في السوق السوداء.. أعرف الدولار بكام اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 في مصر
أسعار الدولار في السوق السوداء
شهدت الأسواق المصرية تراجع كبير لأسعار الدولار في السوق السوداء خصوصا بعد وصوله الى أعلى معدلات له في السوق المصري وقد نتج هذا الانهيار بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة ومحاولة الحكومة جاهدة لضبط الأسواق والسيطرة على السوق السوداء واليوم سنتعرف معا على اسعار الدولار اليوم الثلاثاء الثالث من مارس في السطور القادمة فتابعونا.
هبوط غير مسبوق في أسعار الدولار في السوق السوداء
- منذ منتصف شهر يناير حتى شهر فبراير فقد سجل فيها الدولار ارتفاعات غير مسبوقة في السوق المصري حيث وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 75 جنيها مقابل انخفاض حاد في الجنيه المصري.
- وسرعان ما تحولت الأوضاع وشهد الدولار هبوطا حادا بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة ليصل إلى أدنى مستوياته منذ بدء عام 2024.
أسعار الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 2024
- تشهد السوق السوداء تذبذب في أسعار العملات وخصوصا في أسعار الدولار الذي شهد انخفاضا ملحوظا بالمقارنة بالفترة من منتصف شهر يناير إلى نهاية شهر فبراير 2024.
- ويسجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 2024 في حركة البيع 43.90 جنيه بينما سجل الدولار في حركة الشراء حوالي 43.40 جنيه.
أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 2024
- مازالت أسعار الدولار في البنوك المصرية تشهد استقرارا واضحا سواء في عمليات البيع أو الشراء حيث جاء سعر بيع الدولار في البنك المركزي المصري 30.96 جنيهاً.
- بينما جاء سعر شراء الدولار في البنك المركزي 30.83 جنيها، وتتعامل البنوك بنفس الأسعار والتي قد تزداد أو تقل بشكل قليل.
أسباب نزول سعر الدولار في السوق السوداء
- تفاجئ المواطنين في مصر بهبوط سعر الدولار والذي خالف التوقعات التي كانت تتوقع أن يرتفع سعر الدولار يتخطى حاجز 100 جنيه.
- ولكن كان لصفقة رأس الحكمة دور بارز في توفير الدولار في البنوك المصرية الأمر الذي أدى إلى تراجع أسعاره في السوق السوداء.