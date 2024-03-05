“سامسونج رجعت بالأقوى”.. هاتف Samsung m33 5G أقوى المواصفات وبأرخص سعر.. الهاتف الأول من نوعه في الفئة الاقتصادية!

طرحت شركة سامسونج مؤخرًا الهاتف الاقتصادي الذي يتناسب مع جميع الفئات وبأرخص الأسعار وهو هاتف Samsung m33 5G، الذي يعد من أفضل الهواتف التي طرحتها الشركة مؤخرًا بمواصفات خيالية لا تكرر في الشركات الأخرى، ويمكن التعرف على مواصفاته بشكل واضح ودقيق، لكي يتعرف عليه جميع الراغبين في شراؤه.

مواصفات هاتف Samsung m33 5G

هناك بعض المميزات الهامة التي يمكن الحصول عليه عند شراء هاتف Samsung m33 5G وفقًا لما يلي:-

معالج هاتف Samsung m33 5G يكون Exynos 1280 تكنولوجيا 5 نانو.

بينما الرامات أو ذاكرة التخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام.

الشاشة لهاتف Samsung m33 5G يكون 6 بوصة بدقة FHD+ بها نوتش صغير.

نظام التشغيل للهاتف يكون أندرويد 12.

البطارية فهي 5000 مللي أمبير.

سعر هاتف Samsung m33 5G

ويأتي الهاتف بكاميرا أمامية وبدقة تصل إلى 8 مجا بكسل، فضلأً عن الكاميرا الخلفية الرباعية التي تكون بدقة 50 ميجا بكسل، وتمتلك خاصية تصوير رائعة، هذا ويصل سعر الهاتف 8000 جنيه جديد وما يُقارب من 6000 جنيه استعمال، هو متوفر في العديد من المحلات والتوكيلات على مستوى الجمهورية، كما هناك بعض التوكيلات التي توفر الهاتف بنظام القسط الشهر أو السنوي، وهناك تسهيلات كبيرة في عمليات الشراء التي يمكن الحصول عليها.