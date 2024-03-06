هسه..كشوفات PDFأسماء الاعانة الاجتماعية الوجبة الجديدة 2024 قناة التليكرام لوزارة العمل

الاعانة الاجتماعية الوجبة الجديدة يريد المواطنين أن يعرفوا الكشوف الخاصة بأسماء المقبولين بها والتي سيكشف عنها من خلال منصة مظلتي بالإضافة إلى الموقع الخاص بوزارة العمل بالعراق بالايام المقبلة؛ بحيث يصرف الراتب المقدم من الرعاية لجميع المستفيدين الذين تتوفر بهم الشروط الخاصة بالأهلية، وتُعد الرعاية الاجتماعية إحدى البرامج العراقية الرئيسية التي يكون الغرض منها هو دعم الأسر محدودة الدخل وخصوصًا بالك الفترة الصعبة التي تمر بها جميع البلاد.

الاعانة الاجتماعية الوجبة الجديدة

يمكنك أن تقوم بتحميل الكشوف المحتوية على أسماء الأشخاص الذين تشملهم الرعاية باستخدام منصة مظلتي، ويتم هذا باتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول لمنصة مظلتي.

يتم الدخول على القائمة الخاصة بخدمات الرعاية.

يتم اختيار اسماء الإعانة الاجتماعية الوجبة الجديدة.

يتم إدخال جميع البيانات الخاصة بالمواطن بصورة صحيحة.

يتم النقر فوق عبارة تنزيل الكشوفات.

سيتم في ثواني تحميل الكشوف بالجهاز الخاص بك.

قم بفتح الملفات وابحث بداخلها عن اسمك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة

لكي تستطيع أن تحصل على الوجبة الجديدة وتستفيد من الدعم يجب أن تكون الشروط التالية متوفرة بك وهي:

الجنسية العراقية والمنشأ العراقي كذلك.

إقامة الشخص بالعراق بصورة دائمة.

عدم امتلاكه لعقارات أو أصول عالية القيمة.

أن يكون عدد الأفراد بالأسرة 4 على الأقل.

عدم وجود مرتب ثابت لديه سواء من عمل خاص أو حكومي.

الأوراق المطلوبة للتقديم على الرعاية الاجتماعية

هناك أوراق معينة يتم طلبها من أجل التقديم بالوجبة الأخيرة من الرعاية، وهذه الأوراق كالتالي: