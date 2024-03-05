CN بالعربي|..ظبط تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على جهازك وخلي العيال يتفرجوا

تردد قناة كرتون نتورك أصبح من الترددات الهامة التي يبحث عنها الأمهات والاباء من أجل أبنائهم؛ وذلك لما تعرضه تلك القناة للأطفال من محتوى ممتع وترفيهي لهم، وقد استطاعت القناة أن تكون واحدة من قنوات الأطفال المشهورة بكل أرجاء العالم، واستطاعت تحقيق شهرة كبيرة خلال وقت صغير، ونتابع معكم هنا التردد الجديد لهذه القناة المميزة.

تردد قناة كرتون نتورك

سنوضح لك هنا تردد قناة كرتون نتورك على كل من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات حتى تتمكن من مشاهدتها وتنزيلها بكل سهولة، وتأتي بيانات ترددها كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: ١٢٢٢٥/١٢٢٢٦/١٢٢٢٧٧.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: ¾.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

الجودة: اتش دي.

ويأتي ترددها عرب سات كما يلي:

التردد: ١١٧٤٧.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: ¾.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

كيفية ضبط تردد قناة كرتون نتورك

يمكنك ضبط التردد الخاص بقناة نتورك بجهازك باتباع بعض الخطوات البسيطة والتي تأتي على النحو التالي:

ندخل إلى القائمة الخاصة بالاعدادات بجهاز الريموت.

نختار منها قائمة التركيب.

نختار بعد ذلك التثبيت اليدوي.

نحدد في الخطوة التالية القمر الصناعي مع وضع البيانات الخاصة بالتردد والتي أوضحناها بالفقرة السابقة.

ننقر بعدها فوق كلمة موافق حتى يبدأ البحث عن القناة.

ننقر فوق الزر الخاص بحفظ بعد أن ينتهي البحث.

مميزات قناة نتورك

تتمتع قناة نتورك بالعديد من المميزات التي تجعلها من قنوات الأطفال المميزة، ومن هذه المميزات ما يلي: