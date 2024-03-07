هسوي معاشك بدري بدري!! شروط الخروج على المعاش المبكر للقطاعين العام والخاص “هتاخد مكافأة كبيرة وهتشتغل تاني!”

يتساءل عدد كبير من العاملين في القطاعين العام والخاص، عن شروط الخروج على المعاش المبكر، قبل بلوغ سن التقاعد، حسب المقرر في قانون المعاشات والتأمينات الجديد، والذي يتم صرفه عن طريق معادلة حساب ضرب أجر التسوية في المدة التأمينية في المعامل التأميني للموظف، ويتم الموافقة على خروج الموظف على المعاش إذا كانت نتيجة هذه المعادلة أكثر من 50%، وأما إن كان الناتج دون ذلك، فلا يستحق الموظف الخروج المبكر، وسنقوم بعرض كافة التفاصيل خلال هذا المقال.

شروط الخروج على المعاش المبكر

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد عدة شروط يجب أن تتوافر للخروج على المعاش المبكر، من هذه الشروط ما يلي:

يجب توافر مدة اشتراك تأميني تزيد عن 20 سنة، وترتفع نحو 25 سنة بحلول شهر يناير لعام 2025.

يجب توافر مدة تأمينية تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50٪ من دخل التسوية الأخيرة.

يجب أن يكون الموظف المؤمن عليه لديه مدة اشتراك تأميني لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلين، و ستة أشهر متقطعة.

يمنع الموظف الذي خرج على المعاش المبكر من التعيين في أي مؤسسة حكومية أخرى.

يشترط تسوية كافة الحقوق التأمينية للموظف، بإضافة خمس سنوات.

شروط الخروج على المعاش المبكر للقطاع الخاص

ينص قانون المعاشات الجديد على ضرورة توافر شروط الخروج على المعاش المبكر للقطاع الخاص حتى يتمكن العامل من الحصول على المعاش منها ما يلي:

يجب أن يتم الموظف سن 50 سنة، حتى يتمكن من الحصول على المعاش.

يشترط عدم خضوع الموظف لأي إجراء تأديبي أثناء فترة عمله

يحب توافر مدة إشتراك تأمين الشيخوخة والعجز، حتى يتمكن العامل من الحصول على معاش لا يقل عن 50٪ من أجره الأخير الذي يتقاضاه عند التسوية.

طريقة التقديم على المعاش المبكر

يمكن التقديم على هذا المعاش بعد التأكد من توافر شروط الخروج على المعاش المبكر لدى الموظف، حيث يقوم بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، مع إتباع الخطوات الآتية: