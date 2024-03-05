“ألحق سجل فالوجبة الأخيرة ” أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية 2024.. اعرف الشروط وسجل سريعاً

أعلنت وزارة الموارد البشرية بالعراق عن اسماء المشمولين بدعم الوجبة الأخيرة، و قد أتاحت الاطلاع على اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي، حيث يمكن لجميع الذين تقدموا للتسجيل في الرعاية الاجتماعية أن يقوموا بالدخول على الموقع وفحص كشوفات الأسماء ومعرفة ان تم قبولهم ام تم رفض الطلب، حيث يتم الموافقة على الطلبات التي تنطبق عليها شروط استحقاق الدعم، وسوف نوضح اليوم كيفية الاستعلام عن اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية وأهم الشروط من أجل التقدم والحصول على دعم الوجبة الأخيرة او الوجبه التاسعه كما يطلقون عليها واليكم اهم التفاصيل.

أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية 2024

و في ظل البحث المتكرر من جانب الاشخاص الراغبين على الحصول على دعم الوجبة الأخيرة المقدم من وزارة الموارد البشريه في العراق من اجل دعم الفئات الاكثر احتياج فقراء وذوي الاحتياجات الخاصة، وأعلنت الوزارة أنه يمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين عن في الرعاية الاجتماعية 2024، وذلك من خلال الدخول على الموقع الخاص بالتسجيل في المنحة واتباع الخطوات التالية:

ادخل عبر الرابط الرسمي لمنصة مظلتي.

قم باختيار أسماء الرعاية الاجتماعية.

ادخل جميع البيانات المطلوبة .

حدد المحافظة التي تود الاستعلام عنها.

يلزم اختيار الوجبة الأخيرة بالدفعة السابعة القادمة.

اضغط استعلام.

شروط التسجيل في الرعاية الإجتماعية 2024

ويأتي توفر الشروط من أهم أسباب قبول طلب الحصول على الرعاية الاجتماعية التي تقوم من خلاها الدولة بتقديم الرعاية الطبية والغذائية، للمستفيدين حيث تستهدف وصول الدعم لمستحقيه من هذه الخدمة، وسوف نوضح لكم أهم الشروط فيما يلي :