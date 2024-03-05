100 جنيه زيادة على بطاقة التموين ابريل 2024 … ووزارة التموين تكشف عن الفئات المستحقة

يتشوق عدد كبير من أصحاب البطاقات التموينية على التعرف على حقيقة الـ 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين ابريل 2024، والتي انتشرت بكثرة على عدد من المواقع الالكترونية خلال الساعات الأخيرة،بدأت عمليات البحث تتزايد عن حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024 ، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور القادمة ….

100 جنيه زيادة على بطاقة التموين ابريل 2024

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا صحة لما يتردد عبر الكثير المواقع الالكترونية، وأن الوزارة حتى الآن لم تعلن عن أي أخبار بشأن هذا الموضوع، وأن الوزارة حريصة على صرف المقررات التموينية للمواطنين خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الوزارة تقوم بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في منافذ أهلاً رمضان لسد احتياجات المواطن المصري تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، هذا بجانب صرف كيس السكر الحر على بطاقات التموين التي تحتوي على شخص إلى ثلاثة أشخاص، وصرف 2 كيلو من السكر الحر على البطاقات التموينية التي تحتوي على أربع أفراد فأكثر.

من هي الفئات المستحقة بالإضافة

وشدد المصيلحي على ضرورة التحري بدقة عن الأخبار التي يتم نشرها وخاصة أخبار التموين التي تتسبب في إحداث حالة من الجدل والبلبلة في الشارع المصري، مؤكداً أنه في حال الإعلان عن قرار تابع للوزارة سوف يكون من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التموين فقط، وأنه في حال أن مجلس الوزراء أعلن عن قرار الإضافة سوف يكون هناك فئات أولى بالرعاية وهي: