استغني عن القهوة ونزل تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات لمتابعة المباريات من بيتك

قناة أون تايم سبورتس هي واحدة من القنوات المحلية الرياضية التي تقوم بإذاعة محتوى رياضي مباشر على شاشتها، وذلك بجانب استديو تحليلي يجمع عمالقة الكرة المصرية، ونجد الجماهير المصرية من كل مكان بالجمهورية يبحثون عن تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات، بحيث يتابعوا جميع المباريات المحلية لجميع الفرق المصرية، تابعوا معنا.

تردد قناة اون تايم سبورت نايل سات

قناة أون تايم سبورتس موجدة على القمر الصناعي نايل سات، وهي واحدة من القنوات المصرية المتخصصة في عرض المحتوى الرياضي المصري وأيضًا الدولي على شاشتها، وتقوم القناة بعرض كل المباريات المحلية على شاشتها، بجانب شرائها لعدد من البطولات والتي تنقلها على شاشتها، وتنقل المحتوى بأعلى جودة HD على شاشتها، حيث بثه في العالم العربي، ويأتي التردد الخاص بالقناة على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد للقناة: 11862.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الرمز: 27500.

تصحيح الخطأ: 6/5.

تشفير القناة: مفتوحة.

استقبال تردد قناة اون تايم سبورت

أي مباراة محلية تحدث في جمهورية مصر العربية، تكون قناة أون تايم سبورتس هي الناقل الحصري لها، بجانب أن عدد من المباريات الدولية تقوم القناة بعرضها على شاشتها، وبكل تأكيد تعرض مباراة الأهلي والزمالك القادمة على شاشتها، وعلى أي حال يمكن استقبال القناة من خلال التالي: