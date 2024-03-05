العلف غرق ياناس.. انخفاض كبير يضرب العلف اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024.. خزني اكل الطيور بسرعه

صرح الدكتور ثروت الزيني المسؤول في اتحاد مربي الدواجن بانخفاض كبير في تكلفة الأعلاف خلال الفتره القادمة، موضحا أن سعر الطن تراجع بمقدار 500 جنيه يوميا حتى استقر عند 25 ألف جنيه بعد أن كان 31 ألف جنيه، وأشار أيضا إلى أن انخفاض الأسعار جعل المزارعين أكثر ثقة وحماسة للمواصلة في تربية المواشي والشروع في دورات تربوية جديدة، تابع معنا من خلال موقعنا البديل الاخباري.

انخفاض العلف خلال الفتره القادمة

أعلن نائب رئيس الجمعية بمربي الدواجن والمنتجين بان انخفاض تكاليف العلف يؤثر بشكل إيجابي على تخفيض أسعار الدواجن والبيض، وأضاف أن هناك انخفاضا ملحوظا في الأسعار حاليا، ويتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التنازلي في الفترة القادمة.

ذكر ثروت الزيني أن الأزمة التي تتمثل بالأعلاف والتي بدأت منذ شهر أكتوبر لعام ٢٠٢٢، تشهد تحسنا ملحوظا نتيجة للتدابير التي اتخذتها الحكومة مؤخر، وأضاف أن تراجع قيمة العملة الأمريكية في السوق غير الرسمية يلعب دورا هاما في تقليل أسعار الأعلاف.

ذكر بأن قيمة الدولار تتعرض لتراجع ملحوظ، وفي حالة تطابق قيمته في السوق السوداء مع القيمة المعتمدة في البنوك، فإن هذا سيؤدي إلى انخفاض سعر كيلو الدجاج في الأسواق ليصير دون الخمسين جنيهاً مصريا.

اسعار الذره اليوم الثلاثاء

في يوم الثلاثاء الذي يوافق الخامس من شهر مارس للعام 2024، سجل سعر طن الذرة البيضاء مستوى قياسيا جديد، لا تقل أهمية الذرة البيضاء عن الذرة الصفراء بين الأفراد، ومن منطلق هذا، يلتزم موقع “البديل الاخباري” بعرض الأسعار الخاصة بهذه الذرة، وقد جاءت الأسعار على النحو التالي: