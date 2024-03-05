“فلوس بالكوم جيالك” رابط التسجيل على مصرف ليبيا المركزي حجز 4000 دولار وأخذ العملة الاجنبية… الحق نفسك وقدم..!!

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن حجز مبلغ قدره 4000 دولار عبر منصة حجز العملات الأجنبية، وذلك في إطار جهوده لمواجهة أزمة السيولة المالية التي تمر بها البلاد، وقد تم تحديد الموقع الرسمي للمنصة والذي يتيح للمواطنين حجز العملات الأجنبية بسهولة ويسر، مما يسهل عليهم الوصول إلى النقد الأجنبي بكل يسر وسرعة، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي البنك المركزي لتنظيم سوق الصرف وضبط قيمة العملة الوطنية، حيث يسعى البنك للحفاظ على استقرار السوق المالية وتعزيز الثقة بالعملة المحلية، ويأتي حجز هذا المبلغ الكبير من العملات الأجنبية في سياق الجهود الرامية إلى تقليل الضغط على العملة المحلية وتحسين سيولة النقد الأجنبي في البلاد.

حجز 4000 دولار أمريكي

من الملاحظ أن لحجز مبلغ 4000 دولار أمريكي في مصرف ليبيا يتطلب التقديم الإلكتروني، حيث يفتح الرابط من اليوم الرابع من فبراير حتى نهاية الشهر، ينصح بسرعة تفعيل الرابط خلال هذه الفترة، مع علم أنه يعمل في أيام معينة من يوم الأحد إلى الأربعاء، من الساعة 09:00 صباحا إلى الساعة 03:00 عصرا.

خطوات حجز 4000 دولار

تحتاج عملية الحجز لمبلغ ٤ آلاف دولار في المصرف الليبي إلى اتخاذ الخطوات التالية