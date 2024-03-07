حملها PDF .. طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي وشروط الاستحقاق

وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وذلك عن طريق الموقع الرسمي التابع للوزارة وموقع مظلتي، وهذه الراعية مقدمة للأسر العراقية التي تمر بظروف المعايش الصعبة في ظل هذا الوضع الاقتصادي الذي حاوط العالم بأكمله، وفي هذا المقال سوف نتناول معكم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وكشوف الوجبة السابعة والأخيرة، والشروط الواجب توافرها في من يريد الحصول على هذا الدعم.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية على محركات جوجل للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية العراقية و أسماء المقبولين في الوجبة السابعة والأخيرة، ويمكن الاستعلام عنها عن طريق إتباع الخطوات التالية:-

الدخول على الموقع الرئيسي الخاص بمنصة مظلتي.

ثم الدخول على هيئة الحماية الاجتماعية والضغط على الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.

سوف تظهر أمامك بعض البيانات الشخصية يجب إدخالها بشكل صحيح والمراجعة عليها.

ثم اختيار الوجبة السابعة والأخيرة.

وأخيرا سوف يتم عرض قائمة أمامك بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق.

شروط استحقاق التقدم على الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

هناك بعض الشروط الواجب توفرها في المتقدم على الرعاية الاجتماعية بالعراق وهذه الشروط جاءت على النحو التالي:-