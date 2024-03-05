“أبل تُفاجئ العالم وتُطلق النظارة السحرية” مواصفات نظارة ابل الجديدة Apple Vision Pro وسعرها الجديد

أطلقت شركة أبل Apple النظارة الخيالية التي فاجئت بها العالم، نظرًا ما تمتلكه النظارة من مميزات لا يمكن الحصول عليها في أي نظارة أخرى، إضافة إلى أن نظارة Apple Vision Pro ترى العالم من خلالها بشكل افتراضي لتعد حدث تكنولوجي لا يمكن وأن يتكرر بشكل سهل في الوقت الحالي، حيث إنها توفر رؤية خيالية وجذابة عقب القيام بإرتداءها، فضلاً عن سعرها المميز والاقتصادي، وفي السطور التالية نوضح لكم جميع التفاصيل المتعلقة بالنظارة، من اجل أن يتعرف عليها كافة الراغبين في شراءها.

ما هو سعر نظارة Apple Vision Pro؟

تتمثل أهم التفاصيل الخاصة بشراء نظارة ابل الجديدة Apple Vision Pro، التي أطلقتها شركة أبل بمواصفات عالمية، وفقًا لما يلي:-

سعة التخزين للنظارة يكون 265 جيجا بسعر يصل إلى 2499 دولار.

بينما مساحة التخزين لنظارة 512 جيجا بايت بسعر 3699 دولار.

إضافة إلى ان مساحة التخزين 1 تيرابات بسعر يُسجل 3899 دولار.

النظارة الخاصة بالقراءة تكون بسعر 99 دولار.

ما هي مواصفات نظارة ابل Apple Vision Pro؟

تتمثل أهم مواصفات نظارة ابل ة Apple Vision Pro، وفقًا لما يلي:-