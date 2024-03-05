عبر كوكل درايف.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf للمشمولين في جميع المحافظات العراقية

الوجبة الأخيرة من أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق من أهم ما يبحث عنه المواطنين والمواطنات الآن، حيث تقوم العمل العراقية باستقبال المواطنين والمواطنات من لا يمتلكون دخلًا والتأكد من توافر الشروط بهم ثم إلحاقهم ببرنامج الرعاية الاجتماعية للحصول على دعم شهري، ويتم الإعلان عن الأسماء في شكل وجبات عبر رابط مظلتي، ولهذا البحث قائم الآن عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، والمفترض أنها السابعة، فدعونا نوضح لكم بعض المعلومات عنها.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها من قبل العمل العراقية هي ملحقًا للوجبة السادسة، أي الوجبة الأخيرة كانت السادسة وفي انتظار الوجبة السابعة، وتلك الوجبة لا توجد أي معلومات مؤكدة عنها، فهي لم يتم تحديد موعد لإعلانها أو عدد المشمولين بها، ولكن تعمل العمل العراقية في الوقت الحالي على سرعة الانتهاء من المشمولين بها، بحيث تقوم بإعلان قوائم المشمولين بالحماية الاجتماعية الوجبة السابعة بالقريب العاجل.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

حتى الآن لا توجد وجبة جديدة بأسماء مشمولين جُدد في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، ولكن بعد تجهيز الكشوفات والانتهاء من مراجعة بيانات المتقدمين والتعرف على المشمولين منهم، سيتمكن كل مستعلم من الاستعلام بناء على الخطوات التالية: