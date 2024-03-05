تعرف على شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديدة واستعلم عن أهلية الضمان المطور

يهتم المستفيدون من دعم الضمان المطور من الاطلاع على شروط الضمان الاجتماعي ليقوموا بتحديث بيناتهم وفق التعديلات الجديدة حتى لا يقف الدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية، حيث إن دعم الضمان الاجتماعي يقدم بناء على هذه الشروط، لذلك يتم مراجعة الشروط كل دفعة للتأكد من استحقاق جميع المستفيدين للدعم، ومن خلال الأسطر التالية نبين شروط الضمان المطور وطريقة الاستعلام عن أهلية الضمان بالطرق المختلفة.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

دعم الضمان المطور يتم تجميعه من أموال الزكاة لذلك لا يصرف لعموم المواطنين دون وضع قيود، لذلك قامت وزارة الموارد البشرية بوضع مجموعة من القواعد والشروط لمستحقي دعم الضمان، والتي تشتمل على التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومقيم في المملكة بشكل دائم. لا يتجاوز دخل الأسرة عن الحد الأدنى المانع للضمان. ليس مقيم في أحد دور الإيواء التابعة للحكومة. يلتزم ببرنامج التأهيل الذي وضعته له الوزارة. يحرص على الجدية في البحث عن فرصة عمل مناسبة. يقدم بينات صحيحة، وكذلك المستندات اللازمة.

الاستعلام عن أهلية الضمان المطور

استعلم عن أهلية الضمان المطور عبر منصة الضمان الاجتماعي من خلال اتباع التالي:

الدخول على موقع الضمان المطور من هنـــا. تسجيل الدخول على حسابك من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور، أو عبر النفاذ. اضغط على برامج الدعم الخاصة بي. يعرض لك حالة الأهلية الخاصة بك من حيث كونك مقبول أو مرفوض. ويمكنك في حالة الرفض الاطلاع على الأسباب وتقديم اعتراض.

رقم الضمان الاجتماعي المطور

كما يمكنك التواصل مع القائمين على الضمان المطور من خلال الاتصال المباشر على رقم المجاني أو عبر الإيميل الخاص بالضمان المطور الموضحين كالتالي:

رقم هاتف الضمان: 19911.

البريد الإلكتروني: [email protected] .

برنامَج الضمان الاجتماعي المطور يعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 لذلك يعمل على تقديم الخِدْمَات وفق شروط الضمان الاجتماعي المطور التي وضعها القائمون على البرنامَج.