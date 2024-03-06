100 دينار فوري يا بختك وحظك الحلو ..رابط التسجيل في المكرمة الملكية بالأردن + شروط التسجيل في المكرمة الأردنية

تعمل دولة الأردن دائما على مد العون لجميع المواطنين الأكثر احتياجا بقيادة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن والمسؤولين، حيث تم الإعلان عن التسجيل في المكرمة الملكية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وتبلغ هذه المكرمة 100 دينار أردني، وهي متاحة لجميع الأسر الأشد احتياجا، ولكن هناك بعض الشروط اللازمة التي أعلنت عنها الحكومة الاردنية للحصول على هذه المكرمة، وسوف نوضح لكم هذه الشروط وطريقة التسجيل في السطور القادمة.

شروط التسجيل في المكرمة الملكية في الأردن

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الأفراد الأكثر احتياجا لهذا الدعم، وهذه الشروط نص عليها صندوق المعونة الوطنية الأردنية حتى يستطيع المواطن الحصول على المكرمة الملكية، وهذه الشروط تتمثل في الآتي:-

يجب أن يكون المواطن المتقدم على المكرمة الملكية من أصل أردني ويحمل الجنسية الأردنية.

يجب أن لا يتعدى راتب المتقدم عن 700 دينار.

يشترط أن يكون مقيم إقامة كاملة داخل أراضي الأردن هو وأسرته.

عدم تقاضي الأسرة أي مساعدة من البرامج الأخري التي تقدمها الحكومة.

لا يشترط تسجيل الزوجة في دعم تكافل حتى تحصل الأسرة على هذه المكرمة.

يشترط على رب الأسرة عدم امتلاك أي عقارات أو أصول باسمه.

يجب على المتقدم الذي يريد الحصول على المكرمة الملكية 100 دينار أن يكون من مستفيدي برنامج الحفاظ على الأمان الاجتماعي.

طريقة التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار في الأردن

تقدم المكرمة الملكية 100 دينار لجميع الأفراد المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية، وهذه المعونة موجهة من الحكومة بقيادة الملك عبد الله الثاني من أجل النهوض بالدولة وعدم وجود أسر تحتاج إلى المساعدة، ويمكن التسجيل في المكرمة الملكية عن طريق هذه الخطوات الآتية:-