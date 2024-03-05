الذهب يهبط إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر! فرصة لا تفوت للشراء!

ما زال عالم الذهب يواصل انخفاضه منذ أول انخفاض له منذ أسابيع قليلة حتى وصل سعر جرام الذهب عيار ٢١ إلى أقل من ٣٠٠٠ جنيه مصري، مما جعل ذلك الكثير يبحث ويتساءل عن أسعاره وأخر سعر وصل إليه، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، كسر حاجز ال3000 جنيه انخفاض جديد يضرب أسعار الذهب.

انخفاض جديد يضرب أسعار الذهب

بعد أن تراجعت أسعار الذهب اليوم بدء الكثير يبحث عن أخر سعر وصل إليه، وهذه هي أسعاره اليوم الثلاثاء الموافق ٥ من مارس ٢٠٢٤م.

وقد وصل سعر جرام الذهب عيار ٢١ وفق آخر تعاملات له في البورصة المصرية حوالي ٢٧٧٠ جنيه مصري في محلات الصاغة المصرية بدون المصنعية.

ويعد ذهب عيار ٢١ هو الذهب الاكثر شهرة ومبيعا في مصر ويتساءل الكثير عن أسعاره.

ويكون بذلك قد كسر حاجز ال٣٠٠٠ جنيه مصري بعدما كان قد تخطى ٣٦٠٠ جنيه مصري منذ أسابيع قليلة ماضية.

بينما قد وصل سعر جرام الذهب عيار ٢٤ في محلات الصاغة المصرية حوالي ٣١٦٦ جنيه مصري بدون المصنعية.

كما قد وصل أيضاً سعر جرام الذهب عيار ١٨ في جميع محلات الصاغة المصرية حوالي ٢٣٧٥ جنيه مصري بدون المصنعية أيضاً.

ووصل سعر الجنيه الذهب ٢٢١٦٠ جنيه مصري، بدون المصنعية في جميع محلات الصاغة المصرية.

أما عن سعر الذهب عالميا فقد وصل سعره ٢٠٩٧ دولار أمريكي.

أسعار الذهب بالمصنعية