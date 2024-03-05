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سجل وخد 2000 دينار جزائري.. رابط التسجيل في منحة الطفل 2024 بالجزائر عبر موقع وكالة التشغيل
منحة الطفل 2024، في اطار حرص الحكومة الجزائرية على الحفاظ على حقوق الطفل وتوفير كل ما يحتاج اليه من أجل عيش حياة كريمة وتمكينه من الحصول على الغذاء والملبس والتعليم الجيد، قامت بإطلاق منحة الطفل التي تمنح عن طريقها الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل دعم مادي شهري، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال كيفية التقديم على منحة الطفل وشروط الاستحقاق.
التسجيل في منحة الطفل 2024
أتاحت وزارة العمل والضمان الاجتماعي بالجزائر إمكانية التقديم على منحة الطفل 2024 الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للوزارة ومن ثم يتم بحث الطلب والبت فيه، وفي حالة الموافقة على الطلب يحصل المتقدم على منحة تقدر ب 2000 دينار، وللتسجيل عليكم اتباع بعض الخطوات نستعرضها لكم فيما يلي بالترتيب :
- الدخول الى موقع وزارة العمل والضمان الاجتماعي الالكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط.
- من بين برامج الدعم المتاحة اضغط على منحة الطفل.
- قم بتعبئة استمارة الطلب وادخل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- ارفع المستندات اللازمة لاستكمال الطلب، ثم اضغط على “ارسال”.
- سيتم بحث الطلب المقدم والرد عليه في غضون أيام إما بالقبول أو الرفض.
شروط الحصول على منحة الطفل
لابد من توافر عدد من الشروط المطلوبة والتي حددتها وزارة الضمان الاجتماعي من أجل التأكد من استحقاق مقدم الطلب للدعم، وفيما يلي شروط منحة الطفل 2024 :
- أن يكون الطفل حاملا للجنسية الجزائرية ومقيم داخل الجزائر.
- ألا يقل عمر الطفل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات.
- أن تكون أسرة الفعل دخلها ضعيف وتحتاج بالفعل الى الدعم.
- أن تكون الأسرة من المنضمين لبرنامج الأمن الاجتماعي.
- يحق للطفل الذي يعاني من مشكلة صحية أو إعاقة دائمة أن يستفيد من المنحة.