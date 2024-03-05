سجل وخد 2000 دينار جزائري.. رابط التسجيل في منحة الطفل 2024 بالجزائر عبر موقع وكالة التشغيل

منحة الطفل 2024، في اطار حرص الحكومة الجزائرية على الحفاظ على حقوق الطفل وتوفير كل ما يحتاج اليه من أجل عيش حياة كريمة وتمكينه من الحصول على الغذاء والملبس والتعليم الجيد، قامت بإطلاق منحة الطفل التي تمنح عن طريقها الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل دعم مادي شهري، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال كيفية التقديم على منحة الطفل وشروط الاستحقاق.