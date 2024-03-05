الطلاب هيطيروا من الفرحة.. التعليم تزف بشرى سارة للطلاب حول امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم خلال الساعات الماضية عن كافة تفاصيل جدول امتحان الثانوية العامة 2024 حيث من المقرر أن يبدأ الطلاب امتحانات الثانوية العامة يوم العاشر من شهر يونيو على أن تكون البداية من خلال المواد الغير مضافة للمجموع قبل أن يحصل الطلاب على أجازه عيد الاضحى المبارك والذي تستمر لمدة أسبوع كامل ليستأنف بعدها الطلاب امتحاناتهم من جديد بالمواد المضافة للمجموع.

وزير التعليم يزف بشرى سارة للطلاب حول امتحانات الثانوية العامة 2024

من جانبه أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم عن تفاصيل جديدة حول جدول امتحانات الثانوية العامة مؤكدا أن الوزارة أكدت على أهمية وجود فترات زمنية بين المواد حتى يستطيع الطلاب الاستعداد جيدا لكل مادة على حده، مشيرا إلى أن القرار ببدأ الامتحانات بالمواد الغير مضافة للمجموع جاء لتهيئة الطلاب لأجواء الامتحانات ومنع القلق والتوتر.

التعليم تكشف عن طبيعة امتحانات الثانوية العامة 2024

من جانبه أكد اتحاد طلاب مصر أن القرار الصادد من وزارة التربية والتعليم بوجود فاصل زمني بين المواد قرار صائب جدا وجاء في مصلحة الطالب، كم أكد المتحدث الرسمي أن الوزير يطمئن الطلاب وأولياء الأمور حول طبيعة امتحانات الثانوية العامه حيث أكد أن الوزير خاطب واضعي الامتحانات أن تكون الامتحانات واضحة ومحددة ويكون عدد الاسئلة الموجود في الورقة الامتحانية مناسبا للزمن المحدد، كما سيراعي المصححين توزيع درجات الأسئلة بأن يتم تقسيم الدرجة على خطوات الحل وليس الناتج النهائي مع وجود نموذج يكشف عن كاف. الاحتمالات التي قد يقوم بها الطلاب اثناء الإجابة على الأسئلة.