تراجع كبير في أسعار السيارات المستعملة بـ 250 ألف جنيه فقط!

مع تراجع أسعار السيارات المستعملة في السوق المصري، يتاح للمشترين الفرصة للاستفادة من عروض جديدة ومغرية، حيث ينعكس هذا التطور بالإيجاب على قطاع السيارات بشكل عام، توفر السيارات المستعملة فرصة للمشترين للاختيار من بين تشكيلة متنوعة من الطرازات والموديلات التي قد تكون غير متوفرة في سوق السيارات الجديدة، حيث يمكن للمشترين توفير الكثير من المال من خلال شراء سيارة مستعملة بسعر أقل مقارنة بالسيارات الجديدة، مع الاستفادة من أداء ممتاز مع توفير للمال.

سيارات مستعملة ب ٢٥٠ ألف جنيه سوبارو امبريزا 2003

يعتبر سوبارو امبريزا موديل 2003 من بين الخيارات المثيرة للاهتمام في سوق السيارات المستعملة.

بلونها الأزرق الجذاب، وعلبة التروس الأوتوماتيكية، وقدرتها على قطع مسافة تصل إلى 400 ألف كيلومتر، تظهر هذه السيارة مدى متانتها وقوتها.

كما تتمتع برخصة سارية وتعرض بسعر يبلغ 250 ألف جنيه.

جيلي امجراند 7 موديل 2014

مع محرك سعة 1600 سي سي وناقل حركة أوتوماتيكي، تعتبر جيلي امجراند 7 موديل 2014 خيارا مثاليا للباحثين عن سيارة مستعملة بقوة وأداء ممتازين.

تتميز هذه السيارة بقدرتها على قطع مسافة تصل إلى 200 ألف كيلومتر، مما يجعلها اختيارا جذابا للعديد من العملاء الذين يبحثون عن الجودة بسعر معقول، وتعرض بسعر 250 ألف جنيه.

فيات سيينا موديل 2000

تقدم فيات سيينا موديل 2000 سيارة موثوقة وعملية بمحرك سعة 1600 سي سي وعلبة تروس مانيوال.

تتوفر هذه السيارة بمسافة قطع تصل إلى 140 ألف كيلومتر، وتُعرض بسعر 150 ألف جنيه.

دايو نوبيرا 2 موديل 2000

تعتبر دايو نوبيرا 2 موديل 2000 خيارًا جيدًا لمن يبحثون عن سيارة موثوقة بسعر معقول.

تأتي بمحرك سعة 1600 سي سي وعلبة تروس مانيوال، وتتوفر بسعر 200 ألف جنيه.

فضل تراجع الأسعار، أصبحت السيارات المستعملة بمتناول الجميع، مما يوفر فرصا جديدة للشراء بأسعار معقولة، مع الحفاظ على الجودة والأداء، تحتل هذه السيارات مكانة مميزة في سوق السيارات المصري، مما يجعلها خيارات مثالية للمشترين الباحثين عن جودة وقيمة مقابل المال.