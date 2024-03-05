“صالحة للجميع” أكواد فري فاير ماكس الجديدة مجانًا وغير مستعملة

تعد لعبة Free Fire Max أحدث إصدار من لعبة FREE FIRE ونظرًا لكون هذا الإصدار الأحدث يميل إلى المغامرة والإثارة؛ فقد جذب إليه العديد من اللاعبين وحقق عمليات تنزيل تزيد عن 100 مليون عملية عبر متجر جوجل بلاي، بل وكذلك قد ارتفعت عمليات البحث من قبل مستخدمي اللعبة عن أكواد فري فاير ماكس الجديدة للحصول على مكافآت تزيد من حماس اللعبة وتساعد على الفور على المنافسين.

أكواد فري فاير ماكس الجديدة

تعد أكواد فري فاير هي الطريقة الأسهل والأسرع للحصول على مكافآت مجانية داخل اللعبة، ويجدر الإشارة إلى أن هذه الأكواد يتم إصدار من قبل مطوري اللعبة بشكل مستمر وتستخدم للحصول على مكافآت متنوعة متمثلة في أسلحة قوية أزياء جديدة سكنات وجواهر وغيرهم من الحزم الرائعة والمميزة، ومن أجدد أكواد لعبة فري فاير ماكس الجديدة ما يلي:

FTCXFGVHBNERNT.

‏XFW4Z6Q882WY.

‏FKJYHOKI98Y6AR5.

‏WD2ATK3ZEA55.

‏F4QEDR2J38RGYFV.

‏V44ZZ5YY7CBS.

‏FHBCJNXJHURBJN6.

‏HFNSJ6W74Z48.

FFHFTY7J5HE6Y34.

‏X99TK56XDJ4X.

FTEY567TTKJNHBV.

TDK4JWN6RD6.

F2VHB345JRTGVFY.

طريقة شحن جواهر فري فاير ماكس

يكن بكل سهولة شحن الجواهر والحصول على العديد من المميزات المتمثلة في الارتقاء في المستويات المختلفة وتجاوز المستويات الصعبة وشراء الأسلحة المتميزة وترقية مستوى اللاعب وشراء ملابس جديدة، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع Garena Free Fire عبر هذا الرابط.

اختر طريقة تسجيل الدخول المناسبة لك.

انقر على أيقونة لعبة فري فاير.

أدخل الـ ID الخاص باللاعب.

حدد وسيلة الدفع المناسبة.

أدخل عدد الجواهر التي ترغب في شحنها.

ضع الكود في الخانة المحددة بعد إنهاء عملية الدفع.

ملحوظة: الكود المستخدم يجب أن يكون مكون من 12 أو 16 خانة من الأحرف والأرقام الكبيرة والصغيرة.