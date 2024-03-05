بشرى سارة! تراجع في أسعار جميع أنواع الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء!

الثوم من السلع الأساسية والتي لا غنى عنها في أي منزل، وذلك لأنه يدخل في جميع الأطعمة فضلاً عن قيمته الغذائية الكبيرة، ويقوم كثير من السيدات بتخزينه في موسمه من العام للعام، ومع وقت تخزينه بدء الكثير من السيدات يبحثن عن أسعار الثوم لهذا العام، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، تراجع الثوم أسعار جميع أنواع الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء.

تراجع الثوم أسعار جميع أنواع الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء

انتشرت في الأيام الأخيرة أسعار عالية للثوم مما جعل السيدات ينتظرن حتى نزول أسعاره، وبالفعل قد تراجعت أسعاره اليوم وهذه هي أسعاره الرسمية.

حيث وصل سعره الثوم في معظم الأماكن ما بين ١٥ إلى ٢٠ جنيه مصري للكيلو الواحد.

أما عن أسعار الطماطم فقد وصل سعرها من ٤ إلى ٦.٥ جنيه مصري للكيلو الواحد.

كما وصل أيضاً سعر البطاطس ما بين ٧ إلى ١٠ جنيه مصري للكيلو الواحد.

وبلغ سعر الخيار البلدي والصوب ما بين ٧الى ١٠ جنيه مصري للكيلو الواحد.

بينما وصل سعر الكوسة ما بين ٥ إلى ٧ جنيه مصري للكيلو الواحد.

أما عن سعر البصل فهو يتراوح سعره ما بين ١١ إلى ٢٥ جنيه مصري للكيلو الواحد.

والجزر يتراوح سعره ما بين ٣،٥ إلى ٤،٥ جنيه مصري للكيلو الواحد.

أما سعر الباذنجان فقد وصل سعره ما بين ٦ إلى ٩ جنيه مصري للكيلو الواحد.

بينما وصل سعر الفاصوليا الخضراء ما بين ٢١ إلى ٢٥ جنيه مصري للكيلو الواحد.

والباذنجان الأبيض من ٧ إلى ١٤ جنيه مصري للكيلو الواحد.

وأيضا وصل سعر الفلفل بنوعيه ما بين ٨ إلى ١٠ جنيه مصري للكيلو.

أسعار الفواكه اليوم الثلاثاء