لمتابعة مسلسلات رمضان .. تردد  قناة MBC مصر 2024 على النايل سات بإشارة قوية

تعد قناة MBC مصر واحدة من أهم القنوات المصرية والتابعة لشبكة مجموعة قنوات ام بي سي، وتحظى القناة بنسبة مشاهدة عالية نظرًا لأنها تعرض مجموعة متميزة من المسلسلات المصرية وأيضًا تعرض عدد من البرامج الترفيهية التي لاقت على إعجاب الملايين في العالم العربي، وحاليًا بدأت القناة بعرض الإعلانات المشوقة للأعمال الرمضانية، لذلك خلال الأسطر التالية سنتناول أجدد تردد لقناة ام بي سي مصر 2024 النايل سات.

تردد قناة MBC مصر على النايل سات

من الجدير بالذكر أنه من الضروري أن يتم تحديث التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي النايل سات من أجل ضمان جودة البث العالية من حجيث نقاء الصوت والصورة، وإليكم بيانات التردد:

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة MBC مصر على عرب سات

كما يمكن أيضًا استقبال تردد قناة MBC مصر على القمر الصناعي عربسات وفقًا لبيانات التردد التالي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

مسلسلات رمضان 2024 على قناة MBC مصر

من الجدير بالذكر أن قناة إم بي سي مصر 2024 سوف تعرض عدد مميز من المسلسلات الرمضانية مثل: