أخبار الفن

بأعلى جودة HD.. مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 15 فيديو لاروزا وقناة الفجر الجزائرية

Mahmoudمنذ 44 دقيقة
0
مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 15
مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 15

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 15

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 15
مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 15

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

تعرض قناة الفجر لفضائية الجزائرية مسلسل صلاح الدين الأيوبي يوم الاثنين، وستقوم بعرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 15 في الساعة الثامنة مساء، وفيما يلي تردد القناة واعدادات الضبط :

  • القمر الصناعي : نايل سات
  • التردد : 11034
  • الاستقطاب : أفقي
  • معدل الترميز : 27500
  • معامل تصحيح الخطأ : 5/6
إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
Mahmoudمنذ 44 دقيقة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى