فرصة من دهب استغلها واحجز شقتك .. موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 والشروط +الأسعار

يرغب عدد كبير من الشباب في جمهورية مصر العربية بالتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن فتح التسجيل، لذلك نرصد لكم اليوم عبر مقالنا كل ما يخص الوحدات السكنية لمحدودي الدخل سواء كان السعر أو الشروط أو موعد الحجز.

تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أعلنت “وزارة الإسكان” المصرية عن تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي على أن تتراوح المساحة ما بين 75 إلى 90 متر وتكون كاملة التشطيب، أما أسعار الشقق يتراوح ما بين 184 إلى 400 ألف جنية للوحدة السكنية ويختلف السعر بناءً على مساحة الشقة فضلاً عن الموقع الجغرافي، أما بالنسبة إلى الأوراق المطلوبة للتقديم على الشقق هي:

شهادة الميلاد.

شهادة من المؤهل الدراسي.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

شهادة ميلاد الزوجة.

وصل مياه أو غاز أو كهرباء.

الموقف من التجنيد للذكور.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أعلنت وزارة الإسكان المصرية أن مشؤوع سقق الإسكان الاجتماعي خاص بمحدودي الدخل كما أنه سيشمل عدة محافظات هم:

أكتوبر الجديدة.

أسيوط الجديدة.

المنوفية.

كفر الشيخ.

دمياط.

الغربية.

أسوان الجديدة.

سوهاج الجديدة.

مدينة بدر.

برج العرب.

مدينة مايو.

حدائق العاصمة بالدقهلية.

أما بالنسبة إلى موعد طرح هذه الشقق لم يتم تحديده حتى الآن على أن يتم الطرح بعد ان يتم الانتهاء من أعمال البناء كما أن الأسعار متأثرة بعد استقرار أسعار مواد البناء.